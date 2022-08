'O grande legado que eu quero deixar na minha gestão é mudar radicalmente a educação', diz ACM Neto

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) destacou nesta terça-feira (30) que não há como tirar a educação baiana do último lugar no país sem valorizar os professores, tanto em relação à carreira como ampliando a participação deles na gestão pública. Em sabatina da Rádio Sociedade, ele apresentou propostas para a educação e afirmou que, caso seja eleito, pretende deixar como maior legado da sua gestão uma mudança definitiva na área.

“Não posso deixar de lembrar que a educação da Bahia hoje está em último lugar no Brasil, tendo a pior nota do IDEB de todo o país. Eu pretendo, caso seja eleito, valorizar e priorizar a educação. Eu acho que o grande elemento de transformação do futuro da Bahia está nesse ponto. O grande legado que eu quero deixar na minha gestão é mudar radicalmente a educação, do Ensino Infantil à Universidade. E vamos ter como parâmetro a melhoria na qualidade do ensino”, afirmou o candidato na entrevista.

ACM Neto criticou o tratamento ofertado pelo atual governo do estado aos professores: “Não posso deixar de lembrar que, no passado, o PT sempre se aproveitou dos professores para fazer propaganda eleitoral. Prometeram o céu e depois que ganharam as eleições a realidade é outra. Só não temos mais ruído porque os sindicatos da categoria, infelizmente, são todos controlados pelos partidos de esquerda”, afirmou.

Para o Ensino Infantil e Fundamental I, o candidato propõe atuar em parceria com as prefeituras, inclusive criando um prêmio para os municípios que mais avançarem na qualidade do ensino, segundo os parâmetros do IDEB e de uma avaliação própria da gestão estadual. O governo do estado também será responsável por dar suporte pedagógico aos municípios e auxiliar na qualificação dos professores.

“Para o Ensino Médio, nós vamos fazer a educação em tempo integral avançar como nunca avançou na Bahia, com os alunos estudando nos dois turnos. Vamos levar conceitos de empregabilidade, respeitando a vocação de cada região, para que os alunos tenham acesso a conhecimentos profissionais e saia do colégio preparado para o mercado de trabalho, porque a gente sabe que os jovens têm dificuldade para conseguir o primeiro emprego”, afirmou ainda ACM Neto.

Outra proposta para o Ensino Médio é aplicar a chamada Educação 5.0, oferecendo um tablet com acesso à internet para todos os alunos da rede pública. O estudante terá reforço escolar através da educação à distância e complementação do conteúdo pedagógico.

“Nada disso pode acontecer sem que o professor seja valorizado, ele está no centro dessa transformação que queremos trazer. Sem ele, nada vai acontecer. Então o professor tem que estar motivado, tem que ser valorizado e tem que participar da construção dessas soluções, ele tem que ser ouvido. Temos a questão salarial, de remuneração e avanço na carreira, mas também temos que motivá-lo para o trabalho. Porque sei que, quando o professor vê que tem um caminho para ele entregar um resultado melhor para os alunos, eles aderem e é o que queremos proporcionar”, afirmou Neto.

Em seu plano de governo, que foi apresentado ao público em evento na noite da última segunda-feira (29), o candidato propõe ampliar a formação continuada, para que os docentes permaneçam atualizados ao longo da sua vida laboral, além de estabelecer premiações por desempenho. Outra ideia é que o estado ofereça maior suporte pedagógico à educação oferecida pelos municípios e que os professores ampliem a sua participação na gestão pública.

“Vou criar um fundo com parte dos recursos que a Bahia recebeu do Fundef, de R$ 9 bilhões, que vai dar suporte a essas ações de fortalecimento pedagógico juntos aos municípios. Também vai dar suporte à qualificação aos professores das redes municipais e realizar o monitoramento do desempenho dos alunos”, completou ACM Neto.