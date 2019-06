'O grupo está muito inteiro', diz Douglas sobre momento do Bahia

Os últimos cinco jogos entre Bahia e Grêmio foram marcados por equilíbrio. Cada time ganhou duas partidas e ainda houve um empate. Além do equilíbrio, as partidas entre baianos e gaúchos nunca deixam os torcedores saírem sem o grito de gol da garganta. A rede balançou em 19 dos últimos 20 jogos entre as duas equipes.

O 0x0 mais recente do confronto aconteceu na 33ª do Brasileirão de 2013. Na ocasião, o zagueiro Lucas Fonseca e o atacante Fernandão estavam no tricolor baiano. Os dois defendem o Bahia nesta temporada.

Hoje, o Bahia vive um momento de paz com a torcida. Depois das eliminações precoces nas Copas Sul-Americana e do Nordeste, o tricolor conseguiu o título baiano, faz uma boa campanha neste início de Brasileiro e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil.

Não há dúvidas que o time vive o seu melhor momento no ano. “Muito bom jogar nesse momento, com apoio da torcida, no momento em que o grupo está muito inteiro, apesar do desgaste, da sequência de jogos”, afirmou o goleiro Douglas após o treino desta sexta-feira (31), no Fazendão.

A fase é tão boa que nem azar com as contusões o time enfrenta: último lesionado do elenco, o zagueiro Jackson está em fase de transição antes de retornar aos gramados. Além dele, o volante Yuri está com o sub-23 para pegar ritmo de jogo. Fora isso, o Bahia está completo e Roger Machado tem todas as peças ao seu dispor.

“Temos poucos atletas com lesões. Temos tudo para fazer mais um grande jogo, com apoio da torcida, diante de um grande clube. Esses jogos vêm para dar a oportunidade de continuar confirmando o bom momento e a capacidade do Bahia de duelar com esses grandes jogos”, avaliou Douglas, animado. O camisa 1 será titular mais uma vez na partida diante dos gaúchos.

Bahia e Grêmio se enfrentam no próximo sábado (01) às 19h. A partida acontece no estádio de Pituaçu e marca a despedida de Bahia e torcida antes da pausa para a Copa América. O Bahia é o 8º colocado da Série A com 10 pontos ganhos em 6 jogos. Caso vença, o tricolor pode beliscar uma vaga na zona de pré-Libertadores.