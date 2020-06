O melhor em uma relação é saber que a gente pode sempre contar com o outro

Não existe relacionamento perfeito e eu já quero começar o nosso papo de hoje assim, caro leitor, para que a nossa relação nessa coluna não seja baseada em falsas expectativas. Toda construção afetiva enfrenta problemas. Algumas mais do que outras, é verdade. Existe até aquela que dizem que são os problemas o combustível que a faz durar. Como também existe o casal que afirma, com orgulho, que a relação é um lugar sagrado onde a paz reina todo dia, sem brigas ou confusão.

Independentemente de como a sua relação se veste, se mostra e aparece, o bom mesmo é ter aquela companhia que a gente tem a certeza de que pode contar para tudo. Onde a amizade é o carinho que retroalimenta o amor. A admiração. O respeito.

Bom é entender que podemos sucumbir em alguns momentos, diante de adversidades da vida, e ter no outro uma fonte de apoio.

O melhor de uma boa relação é encontrar no amor que a gente sente o conforto de saber que a pessoa está ali nos fazendo bem com a química que bateu certo, com o encaixe perfeito na cama, com o fogo da paixão vivo nas palavras do dia a dia, e além de tudo isso está também disposta a nos manter de pé, ou nos resgatar de uma queda, quando tudo a nossa volta vira um caos.

Saber viver bem, em paz e com o coração tranquilo sozinha ou sozinho é uma maravilha e eu super recomendo. Esse é um processo que requer muito autoconhecimento e muitos tombos na caminhada. Mas quando o assunto é viver a dois, em uma relação afetiva, nos deparamos com muitos muros, fronteiras e paradigmas pessoais que precisam ser superados.

É no apoio, na confiança, naquela palavra que chega na hora certa e no silêncio muitas vezes necessário. É quando as atitudes dizem tudo sobre o amor sem sequer mencionar um ‘eu te amo’. É no querer fazer bem ao outro e sentir que essa é uma vontade recíproca. É quando chove por dentro e encontramos no olhar do outro o sol que precisamos para superar um dia difícil.

Eu acredito que esse é o melhor detalhe de um relacionamento e está longe de ser comparado a uma dependência emocional. Esse é o tipo de amor que todo mundo que acredita em PARCERIA merece. Saiba ser só, saiba ficar bem quando estiver sozinha ou sozinho, mas se engatou algo sério, bacana e gostoso com alguém: busque nesse olhar a tranquilidade de saber que você pode contar com o outro sempre que precisar.





*Edgard Abbehusen é escritor, compositor, redator, baiano, criador de conteúdo afetivo e autor de livros; Ele publicará textos exclusivos aos domingos no site do CORREIO. Acompanhe Edgard no Twitter e Instagram