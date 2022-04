'O novo goleiro deve chegar até sexta', diz presidente do Vitória

O Vitória vai anunciar a contratação de um goleiro ainda esta semana. Foi o que afirmou o presidente rubro-negro, Fábio Mota, durante entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (13). O reforço deve se apresentar na Toca nos próximos dias para ficar à disposição do técnico Geninho para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

"O novo goleiro deve chegar até sexta-feira", disse Fábio Mota, que preferiu não antecipar um possível nome. "Goleiro não vou divulgar ainda porque não está contratado, você viu o problema que deu com o outro porque não estava contratado. Assim que estiver contratado e assinado, a gente divulga", comentou o dirigente.

Fábio Mota se referiu a Saulo, ex-Ferroviária, que chegou a acertar com o Vitória, mas, ao invés de chegar à Toca do Leão, acabou indo para a Arena Condá para assinar contrato com a Chapecoense. Agora, o rubro-negro tem conversas com o goleiro Simão, que disputou as últimas duas temporadas pelo Operário-PR.

Simão tem 28 anos e está dentro do perfil de jogador experiente para a posição que o clube busca para reforçar o time na Série C do Brasileiro. Atualmente, o elenco principal do Vitória conta com três goleiros, todos formados nas categorias de base da Toca do Leão. Cabral e Yuri são as opções no banco de reservas. Lucas Arcanjo é o titular desde a temporada passada e um dos destaques do time.