O novo Tracker tem atributos para ser líder entre os SUVs?

Enquanto era importado do México, o Tracker nunca foi protagonista nas vendas. Agora a Chevrolet já produz no Brasil a nova geração do SUV compacto, que ganhou novas tecnologias e um motor 1.2 litro turbo.

Foto: Fabio Gonzalez/GM

A versão avaliada, a Premier, conta com carregador de celular por indução, sensor de colisão dianteiro e teto solar de série. Mas fica devendo o ajuste de altura do cinto segurança para o passageiro que viaja na frente.

Foto: Antônio Meira Jr.

Veja mais sobre esse novo modelo, que concorre com o Jeep Renegade, Volkswagen T-Cross e Nissan Kicks (os três mais vendidos do ano na categoria), em um vídeo apresentado por Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO.

Foto: Fabio Gonzalez/GM