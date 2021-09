O plástico como catalisador da produtividade no campo

O agronegócio brasileiro ganha destaque nas pautas econômicas. Mesmo na incerteza da pandemia, o setor foi responsável por um faturamento de quase R$ 2 trilhões em 2020, e viu crescer sua participação de 20,5% para 26,6% no PIB do país entre 2019 e 2020, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Universidade de São Paulo.

A produção cresce de forma consistente para várias culturas. A colheita de grãos, por exemplo, obteve volumes recordes de 272,3 milhões de toneladas no período 2020/2021, sendo considerada mais uma supersafra, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em informação divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Os avanços tecnológicos adotados no campo, além de desempenharem um papel importante neste processo de aumento de produtividade, são essenciais para reduzir perdas e maximizar o aproveitamento dos recursos. Hoje, já fazem parte da rotina máquinas que consomem menos combustível e com maior eficiência e tecnologias digitais que permitem o gerenciamento minucioso de cada etapa da produção e otimização dos recursos.

Neste cenário, as soluções em plástico também despontam como aliadas estratégicas do produtor rural. Um exemplo é o silo bolsa para armazenamento de grãos. Produzido pela Pacifil Brasil, com resina da Braskem, o túnel flexível de polietileno (PE) permite estocar grãos por períodos longos, mantendo as características e a qualidade inicial do produto, impedindo o desenvolvimento de pragas e insetos.

Este silo plástico apresenta baixo custo operacional e empodera o produtor, dando a ele a decisão sobre o momento de comercializar a safra, maximizando a rentabilidade do negócio, e sem necessidade de fazer investimentos vultuosos em infraestrutura de armazenagem. Com esses benefícios, a solução ganha espaço no mercado agrícola, aumentando a demanda em 36% em 2020.

As características do plástico – como leveza, durabilidade, maleabilidade e custo baixo – o tornam um material único e com um potencial de melhorar a qualidade de vida das pessoas em vários setores. No entanto, esse consumo deve ser feito de forma consciente e sempre levando em conta os conceitos de economia circular (reutilizar, reaproveitar e reciclar).

A indústria, em especial a cadeia do plástico, investe cada vez mais em inovações em plástico e no compromisso de promover a reciclagem no mundo. A Braskem, por exemplo, está comprometida com o desenvolvimento sustentável, sendo um dos focos a eliminação dos resíduos plásticos. É este esforço de toda a cadeia que vai permitir que a sociedade continue a usufruir dos benefícios do plástico, inclusive no agronegócio, sem agredir o meio ambiente e preservando a segurança para as próximas gerações.

Ana Paiva é coordenadora de Desenvolvimento de Mercado Agro da Braskem