'O poder do yoga' é tema de live nesta terça-feira (28) no CORREIO

Neste período de isolamento social o Yoga tem sido aliado de muitas pessoas que buscam uma melhor relação para o corpo e a mente. A prática do yoga promove o fortalecimento da musculatura, proteção e alongamento da coluna, alívio e combate de dores no corpo e melhora do raciocínio e da concentração. Esse é o tema da live Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (28), às 18h, no Instagram do CORREIO.

A entrevistada será Priscilla Leite, criadora do Canal da Pri e pioneira em ministrar aulas de Yoga gratuitas na Internet. “O Yoga gera bem estar físico, mas principalmente um alívio para a mente e coração. A prática mudou a minha vida para muito melhor e com certeza pode mudar a vida de muitas outras pessoas. Ela é acessível e fundamental para promover equilíbrio do corpo e da mente e o melhor de tudo é que pode ser praticada em qualquer lugar e por qualquer pessoa, basta arrastar os móveis, vestir algo confortável e pronto”, garante a especialista.

A realização dessa atividade é muito bem recebida em momentos de crise, em situações em que não sabemos como lidar com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. “O Yoga proporciona um momento em que podemos dedicar apenas para nós, um refúgio para o nosso corpo, mente e coração. O estresse é um dos principais inimigos da nossa imunidade, fazendo com que nossa mente e sentidos fiquem fracos. O yoga, por outro lado, leva a um estado mental positivo que promove saúde mental e também física”, afirma Priscilla.

Priscilla vive em Los Angeles com o seu esposo Darren, fillho Oliver e cachorrinha Sky. Professora de yoga com formação em Vinyasa Flow, Hatha Yoga, Yoga para gestantes começou a ministrar aulas online em 2013 para uma plataforma de yoga americana. Pouco tempo depois, a empreendedora criou o canal Pri Leite Yoga, no YouTube, com aulas gratuitas, em português. Pioneira no segmento, suas aulas são divididas em categorias e semanalmente vídeos inéditos são postados. Todas as aulas são pensadas de acordo com as necessidades e feedback da comunidade do canal. Existe uma conexão real entre professora e as pessoas que praticam com ela. Para saber mais, acesse: www.prileiteyoga.com.br

O Saúde & Bem-Estar é apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, especializado em Jornalismo Científico & Tecnológico com ênfase em Saúde (UFBA) e integrante do CORREIO.