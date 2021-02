O poeta Capinan ganha Festa especial para comemorar seus 80 anos

Foto de Jamile Coelho

Autor de clássicos como Ponteio, com Edu Lobo, que venceu o III Festival da Música Popular Brasileira, da TV Record, em 1967; Soy Loco por Ti América, com Gilberto Gil, incluído no clássico disco manifesto Tropicália ou Panis et Circencis, e Papel Marchê, com João Bosco, entre tantas outras canções que marcaram a MPB, o poeta, compositor e médico José Carlos Capinan comemora dia 19 de fevereiro 80 anos. Querido como é, a data não poderia passar em branco.

Recentemente, Capinan, que também foi Secretário de Cultura do Governo Waldir Pires, enfrentou problemas de saúde mas está firme e forte. “Eu estou atingindo uma idade miraculosa. E gostaria de ver todos vocês lá”. Assim, o artista inicia o vídeo onde faz convite para a live Capinan Convida – Especial 80 anos, que acontece, a partir das 19h, através do Palco Aberto Boca de Brasa.

A apresentação será de Leonardo Lichote com participação de Jards Macalé, Roberto Mendes e Gereba. Haverá também o lançamento de um caderno de cultura reunindo o vasto trabalho de Capinan, que tem parcerias também com Fagner, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Robertinho do Recife, Paulinho Boca de Cantor, entre outros. A live tem direção de Cintia Maria / produção Jamile Coelho e Mile Silva.





Bloco da Capoeira anuncia Ressaca com vários artistas

Foto: Divulgação

O Bloco da Capoeira, comandado pelo cantor e compositor Tonho Matéria, realiza hoje e dia 15 fevereiro, às 19h, um debate no canal do Bloco da Capoeira no YouTube, falando sobre os desfiles de todos os carnavais, com histórias importantes sobre a entidade.

Fará também uma live em comemoração aos 14 anos do bloco com o tema: A Capoeira é Ouro, no dia 27, às 16h, como se fosse a ressaca do Carnaval, ao mesmo tempo em que será realizado o Festival de Samba Reggae reunindo clássicos da capoeira, dos blocos afro, do afoxé e da MPB que tenham conteúdos ligados à cultura da capoeira.

Convidados: Margareth Menezes, Reinaldinho (ex-Terra Samba), Mateus Vidal (do Olodum), além da presença virtual de varias personalidades como Antônio Carlos Vovô, Carlinhos Brown, Tia Má, Jorge Washington, prefeito Bruno Reis e João Jorge (do Olodum).





Histórias de Carnaval contadas em série no canal Trace Brasil

Foto Acervo Papa Filmes

Estreia hoje no canal Trace Brasil a série Histórias de Carnaval, uma coprodução das empresas baianas Têm Dendê e Papa Filmes. A série é apresentada pela cantora Ana Mametto e pela influencer Paloma Barbiezinha. São quatro programas que vão ao ar sempre às quintas-feiras, a partir das 19h, com reprise aos domingos, às 20h, que apresentam os bastidores dos centros da folia no Nordeste, Salvador e Recife e Olinda. Em cada um dos programas, cada cidade apresenta uma história que aconteceu no Carnaval, com os temas Amizade, Família, Amor e Fãs.

Histórias de Carnaval tem direção de Rodrigo Luna e Vânia Lima. O roteiro é assinado por Daniel Arcades, Ailly Cavalcante e Vânia Lima. Para iniciar o programa, o tema da Amizade envolve Recife e Salvador, com participações dos cantores Márcio Victor, Saulo Fernandes e da influencer Alcione Alves - Teile e Zaga. O Ilê Aiyê e a banda Didá, comandada por Vivian Caroline, apresentam um pouco das suas histórias e das raízes e identidades do Carnaval baiano.

TUM-TUM-TUM*

1 Margarida Perfumada, um dos maiores sucessos da Timbalada, está com roupagem pop na releitura que Nêssa lança nas plataformas digitais hoje. A faixa faz parte do projeto Bota no Repeat, série de singles da cantora e compositora que é um dos maiores destaques da nova cena soteropolitana. O lançamento é uma homenagem aos 30 anos do grupo do Candeal. O single, que sai pela Isé, em parceria com a Musequal, teve produção de ÉoCross e ganhou Lyric Vídeo e capa produzidos pela própria Nêssa.

2 O Bloco Alerta Geral realiza a tradicional Quinta do Samba, hoje. O encontro será através de uma Liveno site YouTube (blocoalertageral), às 21h30, com o Grupo Miudinho e as participações dos baianos Rogério Bambeia, Eduardinho FM , os cariocas Xande de Pilares, Délcio luiz, entre outros. Na ocasião, o presidente do bloco, Zé Arerê, vai iniciar a comemoração dos seus 50 anos de samba.

3 O tradicional Bailinho do Bela no Shopping Bela Vista acontece neste sábado e domingo em formato drive-in e contará com animação infantil de Tio Paulinho e banda DóRéMiLá, com sessões às 16h e 18h. Já para os adultos, terá show da Banda Afrodisíaco, às 20h. O acesso é gratuito mediante a troca de notas fiscais a cada R$ 400 em compras.Para quem quiser curtir de casa, terá live no canal do Bela Vista no Youtube, no domingo, às 18h e 20h.