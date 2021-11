Ó pro rasta: Jhordan Matheus apresenta espetáculo Textani em Salvador

O rasta tá na área. Após quatro anos de hiato, o humorista Jhordan Matheus apresenta seu show de stand-up comedy batizado de 'Textani', no Teatro Jorge Amado, nos dias 27, 28 e 29 de novembro. O espetáculo marca a volta do soteropolitano para sua cidade natal e acontece em três sessões: no sábado e domingo, às 17h, 19h e 21h, e, na segunda-feira, às 20h e 22h.

Os ingressos estão à venda no Sympla, custando R$ 35,00 (meia entrada) e R$ 70,00 (inteira).

O artista está em seu primeiro processo de teste no Textani, que como o próprio nome já diz, é um show para testar e estruturar seu solo de comédia. A apresentação já foi exibida em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, realizando o sonho do humorista, nascido em Salvador, de ser aplaudido nos maiores palcos do país.

No Textani, Jhordan aborda de forma bem-humorada as histórias da infância na cidade em que nasceu, relacionamento familiar, dificuldades em fazer comédia, experiências sexuais e negritude, trazendo reflexões para o público presente.

Jhordan Matheus conta que para a montagem do espetáculo, a piada costuma não se apresentar com o assunto abordado de cara. “Penso que quando as pessoas estão rindo elas estão abertas a receber qualquer tipo de informação, mas não que elas tenham que pensar naquele momento”, frisa.

O humorista, nascido no Engenho Velho de Brotas, destaca que para trazer reflexão por meio da comédia, aproveita o momento de descontração do público, onde é possível abordar tais temáticas e provocar análises.

“Vou colocando dentro das minhas piadas toda forma que eu consigo de reflexão em cima de algum assunto, que talvez para umas pessoas sejam mais difíceis de serem tratadas. É assim que coloco a comédia como uma ferramenta de ajuda, de mudança do mundo das pessoas”, ressalta.

Jhordan Matheus fala que está ansioso para a chegada das apresentações e usar as referências de sua terra, ter a liberdade de falar dos bairros de Salvador através da percepção do cotidiano. “Acho que voltar para Salvador depois de tudo que aconteceu é o primeiro ponto máximo da minha carreira, com oito sessões lotadas do meu show”, comemora.

Destaque nos cinemas e nos teatros de Salvador, quando atuou como Boa Vida, o personagem da adaptação da obra de Jorge Amado, ‘Capitães de Areia’, o ator já possui seis anos de carreira como comediante de stand-up e acredita que contar com a presença do público de Salvador é um dos diferenciais da atuação na profissão que escolheu para viver.

“Para mim que sou um cara preto, rastafari, favelado, poder saber que minha família e meus amigos vão no show, e que Salvador vai abraçar meu show, isso que faz toda a diferença, que me toca mais, poder demonstrar em casa o que estou fazendo na rua”, salienta.

Orgulhoso de carregar as origens soteropolitanas por onde vai, o baiano considera a volta para Salvador como um dos momentos mais marcantes da carreira. Jhordan Matheus projeta para o próximo ano outras intervenções artísticas dentro do humor, como escrever um filme que expresse as vivências pessoais.

Para 2022, o artista deseja ampliar os trabalhos no início do ano e, posteriormente, gravar um especial de comédia para colocá-lo em cena. “Além disso, tenho que fazer uma novela para minha vó ficar feliz, ela é doida para me ver na novela, tenho que realizar isso para ela também”, finaliza.