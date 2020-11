O que acontece se eu não quiser aderir ao Pix? É obrigatório?

O que acontece se eu não quiser fazer a adesão ao Pix? Ela é obrigatória? Eduardo Farias

Olá Eduardo. A partir de hoje (16), passa a funcionar o Pix, uma plataforma de pagamento instantânea. A principal função do Pix é exatamente a realização de transações de forma rápida, disponível sete dias por semana, 24 horas por dia. Atualmente, se houver a necessidade de fazer uma transferência para instituições bancárias diferentes, é preciso usar a TED ou DOC e aguardar os prazos de cada transação que pode ser de até dois dias úteis. Com o Pix, a operação será realizada em até 10 segundos. Para usar essa nova tecnologia será necessário cadastrar a chave na instituição onde possuir conta, optando pelo uso do CPF, e-mail ou telefone. Será possível também gerar um código direto pela instituição financeira. Mas o cadastro não é obrigatório, cada usuário poderá decidir se vai aderir ao Pix ou mantem o uso dos métodos tradicionais de transferência e pagamento. O PIX é gratuito para pessoas físicas que realizem até 30 transações por mês, o que torna esse novo meio de pagamento ainda mais atrativo.

Quais as vantagens dos robôs de investimentos? Letícia Cruz

Olá Letícia. Os robôs de investimentos conseguem processar mais operações e isso gera maior probabilidade de acertos, mas não exime de possíveis erros. Quantas ordens de compra e venda uma pessoa consegue fazer simultaneamente? Não muitas, mas o robô faz isso em um volume muito maior e se bem parametrizado, pode ter um índice de acerto muito bom. Os robôs de investimentos nada mais são que algorítmos, programas que rodam sobre plataformas de negociação, realizando operações de acordo com os parâmetros que você determinou. A principal vantagem é a possibilidade de observar vários papeis ao mesmo tempo e realizar mais transações, que seriam difíceis para uma pessoa executar. Se for utilizar esse tipo de recurso, por questões de segurança, é fundamental se assegurar sobre o sistema que irá optar.





