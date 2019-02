O que aconteceu com os bitcoins, as moedas virtuais?

Tenho visto pouca gente falar das moedas virtuais. o que aconteceu com os bitcoins?Marcelo Oliveiraa

Olá Marcelo. As moedas virtuais, especificamente os bitcoins, se tornaram uma febre nos últimos anos com alta valorização, o que fez com que muitos investidores, alguns deles sem experiência nesse mercado, buscassem a moeda na esperança de ganhar muito dinheiro com isso. Mas na verdade o “boom” das criptomoedas passou. Ainda que muitos mercados pelo mundo aceitem o bitcoin, ele não está regulamentado e grandes economias mundiais não permitem a comercialização com esse meio de pagamento. Isso colaborou com sucessivas desvalorizações, esfriando a comercialização desse ativo. Esse cenário já era esperado por alguns especialistas, considerando a alta volatilidade da moeda aliada às incertezas da economia. Não podemos dizer de forma alguma que a moeda está morta, mas no momento o cenário é de incerteza.





Qual o melhor tipo de investimento no Tesouro Direto? Júlio Leonardo

Olá Julio. Não existe o produto melhor ou o pior, é uma questão de perfil aliada aos projetos de cada investidor. Se for um investidor com perfil ultraconservador, o Tesouro IPCA+ é uma boa opção, por ser um título pós-fixado, quando já é conhecida a taxa real de ganho, independentemente do que aconteça com a inflação. Por outro lado, os títulos prefixados lhe oferecem uma taxa maior, mas terá que lidar com a incerteza da inflação, que é o que vai garantir seu ganho real. Portanto, Júlio, identifique o seu perfil e escolha produtos alinhados com suas características, assim aproveitará o máximo desses ativos.





Como escolher um bom plano de previdência? Mariana Santos

Olá Mariana. Os produtos de Previdência Privada possuem características diversas e em muitos casos confundem o investidor. Primeiro, defina o prazo desse investimento. Sendo para longo prazo, opte pela tributação regressiva, isso vai gerar uma economia com o imposto, que pode chegar ao patamar de 10%. Uma outra decisão importante é o tipo de produto, se será um VGBL ou PGBL. A segunda opção é aconselhável apenas se fizer sua declaração de imposto de renda pelo método completo e tiver valores a pagar de imposto de renda. Caso contrário, opte pelo VGBL. Agora é observar as taxas cobradas e a rentabilidade. Fique atenta à cobrança de taxa de carregamento, que é um valor pago a cada vez que faz um aporte, e às taxas de administração e de saída. Negocie com a instituição para isentar essas taxas, ou reduzi-las ao máximo. É importante observar que a remuneração tem que ser mais elevada, no patamar a partir de 130% do CDI para os fundos mais conservadores, podendo ultrapassar os 200% do CDI para os fundos mais voláteis. Converse bastante com o profissional que irá lhe ofertar esses produtos e se achar necessário, procure um especialista para tomar uma decisão mais assertiva.





Estou me planejando para conhecer a Europa no final de 2020. Que investimento você recomenda que possa me dar um bom retorno e que possa ser resgatado daqui até lá? Antônio Pedro

Olá Antonio. Muito bom esse seu planejamento para 2020, assim irá realizar esse projeto sem sofrer muito com o pagamento da viagem. Deve ser escolhido um produto conservador, afinal, não há o que falar em arriscar a reserva de sua viagem, não acha? Então, opte por produtos de renda fixa, no máximo um fundo multimercado com baixa volatilidade, ou um título público com vencimento para 2020. O importante é ficar atento à liquidez, que tem que ser no prazo de sua viagem, e à remuneração. Para esse objetivo e dentro dessas características, pode ser CDBs, Letras de Crédito, dentre outros, com taxas acima de 110% do CDI. Essa remuneração é suficiente para garantir uma rentabilidade sem arriscar o seu capital.