O que as escolas particulares e a prefeitura conversaram?

As escolas e faculdades particulares tiveram uma reunião com a prefeitura de Salvador para tratar de assuntos importantes neste momento de pandemia do coronavírus. Calendário escolar, retorno às aulas e a redução de mensalidades foram alguns dos temas tratados. Quem detalha o assunto é a repórter do Correio Marina Hortélio. Ouça:

SALVADOR UNIDA

