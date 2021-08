O que é o Open Banking e como isso vai mudar a vida do consumidor? Ana Alves



Olá, Ana. O Open Banking, também conhecido como sistema financeiro aberto é um sistema que possibilita o acesso as suas informações bancárias de diversas plataformas e não somente pelo internet banking do seu banco. É uma forma de permitir o compartilhamento de suas informações financeiras entre diferentes instituições. Atualmente as instituições financeiras não enxergam as transações que seus clientes possuem em outros bancos. Com o open banking, se o cliente autorizar, a instituição poderá visualizar os dados do cliente em outras instituições financeiras participantes do sistema. Esse novo processo visa gerar mais competitividade entre as empresas financeiras, considerando que elas terão acesso as suas aplicações, por exemplo. Lembrando, que essa visualização dever ser autorizada pelo cliente que define quem irá visualizar e o quê. Isso garante um pouco mais de privacidade. Essa novidade irá gerar novas oportunidades de negócios e inovação, principalmente, em Educação Financeira, no que diz respeito à informação para que as pessoas possam conhecer melhor sobre o sistema financeiro e tomar decisões mais assertivas. O processo de implantação já começou. A primeira fase foi em fevereiro desse ano e segue em mais quatro fases, chegando na última etapa no dia 15 e dezembro de 2021.





Por que está tão caro adquirir um carro no momento? Daniel Assis

Olá, Daniel. Nos últimos meses foi possível observar o crescente aumento nos preços dos carros, principalmente, do veículo zero. Um carro popular básico pode ser encontrado a preços a partir de R$ 55 mil - o que é é um valor muito expressivo. Isso tem deixado o consumidor com as mãos na cabeça. Esse movimento no preço já era observado mesmo antes da pandemia, mas é claro que a crise do coronavírus tem boa parcela de culpa nesses aumentos, afinal, a dificuldade de acesso a componentes vem prejudicando a produção e parte disso se deve a desvalorização do câmbio. O dólar alto torna os preços mais elevados também. Apesar de muitas linhas de produção estarem localizadas aqui no Brasil, diversos insumos e periféricos são importados e o efeito cambial aparece diretamente. Pesquisas mostram que entre 2020 e 2021 o preço médio dos carros vendidos no Brasil aumentou cerca de 22%, o que é muito para o segmento. Além do efeito cambial, o fechamento de fábricas e concessionárias, mais o aumento na demanda por veículos, é outro fator que colabora para esse incremento. E, como se não bastasse, as exigências para melhoria nos itens de segurança elevam o custo, o quê, consequentemente, reflete no preço do bem. Para quem deseja comprar um carro novo, pesquisar bastante e avaliar a possibilidade de ter um seminovo é um caminho, que talvez possa suprir sua necessidade pagando um pouco menos.





Tem dúvidas sobre Finanças Pessoais? Mande um e-mail para carteiracorreio@redebahia.com.br