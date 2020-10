O que é o Pix, nova forma de pagamentos que vai mudar a sua rotina

Nas últimas semanas, todo brasileiro começou a conviver com um novo termo nesse 2020 já tão repleto de novidades: Pix. Se você usa aplicativo de banco ou de cartão de crédito, com certeza se deparou com essa palavra por aí: Pix.

Na propaganda da TV, nos sites de notícia, o Pix está em todos os lugares. A essa altura, você já deve saber que se trata de uma nova forma de pagamento, assim como TED, DOC, cheques, boletos e outros termos mais comuns no nosso dia a dia.

Mas, não tenha dúvidas: a criação do Pix vai mudar para sempre a sua rotina. O cartão de débito está com dias contados, assim como os boletos bancários. Pagamentos em dinheiro também podem sair de moda. Até aquela 'vaquinha' com amigos para rachar alguma coisa vai mudar.

Nesse podcast, trazemos tudo o que você precisa saber sobre o Pix. Como ele vai mudar a sua vida? Se você é empresário, pequeno ou médio, quais as vantagens que ele traz? Se é consumidor, como pode facilitar as suas compras?

E, talvez, o mais importante: quais benefícios o Pix traz para as pequenas empresas e empreendedores individuais? Como ele pode ajudar a dinamizar a economia do país? O que podemos esperar dos bancos tradicionais a partir de agoraw

Para o programa, ouvimos o economista baiano Pedro Menezes. Formado pelo Insper, de São Paulo, ele é criador do Instituto Mercado Popular e pesquisador da Arazul Research.

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

