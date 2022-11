O que é 'sapiossexual'? Entenda 'orientação sexual' de Bela Gil

Bela Gil, famosa pelo trabalho com alimentação, causou especulações na internet ao revelar ser "sapiosexual". A filha de Gilberto Gil deixou claro que se atrai por pessoas de acordo com sua inteligência no programa do "Mil e uma Tretas", apresentado por Thaila Ayala e Julia Faria.

"Minha autoestima e esse senso de beleza estão muito relacionados ao intelecto. Eu sou sapiossexual, eu me atraio por pessoas inteligentes, não necessariamente bonitas. Então eu não acho que eu tenho que ser hiper, ultra, megabonita. Então, assim... Para que eu vou botar silicone, entendeu? Deixa eu ler um livro, porque vai funcionar muito mais", explicou.

Bela vive um casamento aberto há 18 anos com o designer JP Demasi.

A nomenclatura diz respeito a quem considera a inteligência como o aspecto mais atrativo ao se relacionar com alguém.

Ou seja, em vez de sentir uma atração puramente sexual por um parceiro ou parceira, os adeptos dizem se interessar mais pelos atributos intelectuais do pretendente.

Há, no entanto, quem prefira identificá-la mais como uma questão de identidade do que de fato orientação sexual, uma vez que heterossexuais, bissexuais e homossexuais podem ser sapiosexuais.

O termo foi criado em 1998 por Darren Stalder, um engenheiro de Seattle. Na época, ele o inventou para se descrever. Seu objetivo era dizer que pouco se importavam com os atributos físicos de pretendentes.

"Sapio" vem do latim e significa "eu entendo" ou "eu sei". "Quero alguém que considere uma discussão filosófica como preliminar", disse Darren.