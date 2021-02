O que fazer com as milhas que você não usou por conta da pandemia?

Por conta da pandemia, acabei não usando os pontos que tenho acumulados nos programas de fidelidade para comprar passagens áreas. Como posso transformá-los em dinheiro? Gustavo Miranda



Olá Gustavo.Os programas de fidelidade que transformam os valores gastos em pontos para posterior conversão em milhas aéreas são uma grande alternativa para reduzir as despesas financeiras com as anuidades dos cartões de crédito e vem são muito bem-vindos quando as utilizamos para nossas viagens. De fato, a pandemia nos tirou momentaneamente a condição de viajar com a mesma tranquilidade e frequência de antes e para quem tem esse tipo de programa, como é o seu caso, acabou acumulando muitos pontos. Se estiver decidido a não utilizar essa pontuação para objetivo principal dela que são as passagens aéreas, vale consultar o programa de pontos da sua operadora e verificar se oferecem opções de troca por outros produtos. Mas se sua intenção é trocar por dinheiro, verifique os canais de atendimento de empresas que comercializam milhas. Observe as conduções de troca e os valores oferecidos, avaliando se é uma ação interessante para você nesse momento ou não. Atente para as empresas que fazem esse serviço, avalie a credibilidade e segurança da plataforma.





O que eu tenho que fazer para ganha um extra? Cristiano Silva



Olá Cristiano. A correria do dia a dia faz com que tenhamos que percorrer um longo caminho em busca de nossos sonhos e objetivos, muitos deles, diretamente impactados pelo dinheiro pouco, tudo muito caro e a sensação de que os projetos estão cada vez mais distantes. Essa realidade tem que ser enfrentada e superada se quisermos alcançar nossos sonhos e isso inclui, dentre outras coisas, ter um bom planejamento financeiro. Se você está em busca de uma renda extra, posso supor que sua renda atual não é suficiente para suprir seus gastos. A orientação é olhar para isso de maneira mais pragmática e tomar as ações necessárias para mudar essa realidade. Existem várias opções de renda extra, mas vai depender da sua área de atuação e de suas habilidades. Você pode tentar opções de venda com e-commerce. Muitas empresas buscam por esse tipo de profissional e o bom é que o trabalho na maioria das vezes é remoto. Outra boa opção é o trabalho como motorista de aplicativo, muitas pessoas fazem uma renda extra com isso. Avalie sua conjuntura e tente atuar em áreas que tenham aderência com sua formação e habilidades. Isso garantirá um melhor desempenho e melhores resultados.





Tem dúvidas sobre Finanças Pessoais? Mande uma e-mail para carteiracorreio@redebahia.com.br