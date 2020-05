Edísio, tive uma redução de salário e a mensalidade da escola do meu filho não reduziu na mesma proporção? O que fazer quando o desconto que a escola deu não é o suficiente? Anônimo

Olá Anônimo. O ponto central de todo esta crise é o ajuste no orçamento familiar de forma a conseguir manter as contas, pelo menos as essenciais, fluindo de forma regular. Para isso é preciso paciência e bom senso para negociar cada item da planilha, e os gastos com a educação dos filhos não é uma exceção. A redução que teve no salário diminui seu poder de compra, motivo suficiente para pleitear uma redução nas mensalidades durante a pandemia, não esqueça que estamos vivendo um momento peculiar. Sabemos que em todo processo de negociação ficamos sujeitos ao aceite da outra parte, mas não faltam argumentos para isso. Minha recomendação é que tente um acordo com a instituição de ensino visando uma melhor condição de pagamento das mensalidades, caso não tenha sucesso, observe se há algum instrumento jurídico que possa ser utilizado nessa situação.





Todo dia que eu chego no mercado é um preço diferente. Vale a pena estocar alimentos na quarentena para tentar de alguma forma economia? Laís Almeida

Olá Laís. No início do processo de quarentena surgiram muitos boatos de desabastecimento, o que motivou a ida de muitas pessoas às redes de supermercados para comprar em grande quantidade. Felizmente isso não ocorreu e estamos podendo fazer nossas compras de maneira regular. Contudo, tem mais duas situações que precisam ser observadas. Uma delas você já traz na sua pergunta, que é a alta constante nos preços. Isso realmente está acontecendo com alguns produtos e é importante o consumidor ficar atento. Outro fator é a necessidade do isolamento social para evitar possível contaminação pelo vírus, cuidado fundamental nesse momento. Em condições normais a recomendação do ponto de vista financeiro é fazer compras semanalmente com o objetivo de encontrar preços menores em cada momento do mês, mas não podemos esquecer da pandemia que o mundo está passando e a necessidade de confinamento, que somado ao fato do aumento de alguns itens de consumo mensal, justifica a mudança de hábito nesse período para realização de compras para mais longo prazo, que pode ser mensal dependendo do tamanho da família e da capacidade de armazenamento.





