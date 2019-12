O que ninguém te falou sobre viver com propósito...

Bom, vamos direto ao ponto: viver com propósito não é sobre ser feliz sempre.

Não é sobre deixar de ter dias péssimos. Não é sobre ter a vida dos sonhos todos os dias e viver somente momentos sublimes.

Não é sobre deixar de chorar e jamais se entristecer…

Preste bem atenção no que eu vou te dizer: você quer identificar seu propósito para assim deixar de cair? Olha só: este não é o propósito de uma vida com propósito!

Viver com propósito não é sobre parar de cair. É sobre ter uma mola propulsora dentro de si que te impulsiona a levantar muito mais forte… O propósito é irmão da resiliência. Parceiro da coragem. Colega da autoconfiança.

Afinal, quem somos nós? Seres humanos. Complexos. Amplos. Vastos. E na verdade, é aí que está toda a beleza da nossa raça.

Vivemos os opostos. Mergulhamos nos extremos. E eles te complementam. Como a chuva e o sol. Como o claro e o escuro. este contexto, a força do propósito que reside em nós nos ajuda a valorizar intensamente os momentos mais agradáveis.

Perceba que viver uma vida com um sentido claro te ajuda a superar os obstáculos mas não é a chave para viver sem eles. Inclusive, eu ousaria dizer que a vida com propósito é repleta de desafios difíceis… A viagem pra dentro não é simples. É bem mais fácil viajar pra fora. Aliás, talvez seja por isso que a maioria das pessoas opte pela segunda opção.

Agora, existe algo que eu posso te garantir: as emoções experimentadas quando você está vivendo o seu propósito, em sintonia com a sua missão, são absolutamente extraordinárias. E elas são ferramentas fantásticas para te relembrar do lado bom nos momentos difíceis, assim como para te ajudar a se reerguer com mais força para seguir a sua jornada de transformação.