O que representa a limpa no elenco feita pelo Bahia?

O Bahia fez uma limpa no elenco após a chegada do técnico Guto Ferreira. Esta semana, cinco jogadores foram afastados do grupo principal. O zagueiro Lucas Fonseca, os volantes Pablo e Matheus Galdezani, além dos atacantes Thonny Anderson e Oscar Ruiz deixaram de fazer parte dos planos do clube e não defenderão mais o tricolor no Brasileirão.

Este episódio analisa os afastamentos destes jogadores, neste momento da temporada, bem como o que eles evidenciam.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.