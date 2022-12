O que são os cuidados paliativos, tratamento feito por Pelé?

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé, está em cuidados paliativos para o câncer que enfrenta no cólon. Isso significa que ele não está mais sendo tratado com quimioterapia. Recebe exclusivamente cuidados para amenizar os sintomas da doença e a dor.

Cuidados paliativos visam oferecer conforto, qualidade de vida e aliviar o sofrimento de um paciente com uma doença incurável. As medidas adoradas pela equipe dependem dos sintomas e do prognóstico, ou seja, quanto tempo de sobrevida é esperado para o paciente.

O tratamento paliativo também trabalha com a família do paciente. O objetivo é aliviar possíveis focos de aflição e garantir o mínimo de bem-estar, dignidade, autonomia e independência neste momento.

Uma equipe de cuidados paliativos trabalha de maneira interdisciplinar, e pode contar com profissionais diversos, como médicos, enfermeiros, psicólogos e psiquiatras, líderes religiosos – de acordo com a crença da paciente e seus familiares – e assistentes sociais.

Além do câncer, requerem cuidados paliativos outras doenças em estágios avançados, como as cardiovasculares, diabetes, alzhaimer, etc.

Saiba os princípios básicos do tratamento paliativo:

- Promover o alívio da dor e de outros sintomas;

-Não acelerar nem adiar a morte;

-Oferecer suporte para que o paciente viva tão ativamente quanto possível;

-Ser iniciado o quanto antes, junto de outras medidas para prolongar a vida;

-Afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural;

-Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente;

-Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso de vida;

-Auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a enfrentar o luto.