O que se sabe sobre o sumiço da atriz de Naya Rivera, de Glee

A atriz e cantora Naya Ribera está desaparecida desde a quarta-feira (7), depois de um passeio de barco em um lago na Califórnia (EUA). O condado de Ventura, onde fica o lago, confirmou a informação e comanda as buscas para tentar encontrar a artista.

Veja abaixo o que se sabe sobre o caso.

Quem é Naya Rivera?

A atriz de 33 anos é filha de uma alemã com um porto-riquenho. Ficou mais conhecida por seu papel como Santana Lopez em Glee, mas trabalha como atriz desde os 4 anos, quando participou de The Royal Family.

Naya em Glee (Foto: Divulgação)

Onde Naya desapareceu?

A atriz desapareceu no lago Piru, em Ventura, ao noroeste de Los Angeles.

Tinha alguém com ela?

Naya saiu com o filho de 4 anos, Josey Hollis Dorsey. O garoto, fruto da relação de Naya com Ryan Dorsey, foi encontrado sozinho, dormindo, dentro do barco. Nesse momento começou a busca por Naya. Josey está com familiares e passa bem.

Naya e Josey (Foto: AFP)

E quem encontrou o garoto?

Segundo a revista People, quando o tempo de devolução do barco alugado por Naya se encerrou, uma pessoa da empresa responsável fez buscas e o achou no norte do lago, apenas com o garoto. O menino foi achado cerca de 3 horas depois de Naya pegar a embarcação.

Tipo de barco que Naya alugou (Foto: Reprodução)

Como teria acontecido o sumiço?

A criança contou que estava nadando com Naya e depois foi colocada novamente no barco, mas a mãe não voltou mais. Josey usava colete salva-vidas quando foi achado. Outro colete, para adultos, estava no barco.

Como estão sendo as buscas?

A polícia de Ventura usou times de mergulhadores para procurar por Naya. O lago está fechado para o público enquanto houver buscas. À noite, o trabalho é suspenso para voltar de dia.

O que a polícia acredita que aconteceu?

As investigações estão no início, mas o porta-voz do departamento de Ventura afirmou que não há indícios de crime e até o momento todos os indícios são de que se trata de um acidente.