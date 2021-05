O que você precisa saber sobre as transferências de dinheiro pelo WhatsApp

Possuir um canal completo de negócios ao alcance das mãos. Isso é o que promete o aplicativo Whatsapp depois que possibilitou contas comerciais e agora liberou transferências de valores em dinheiro.

De acordo com o sócio-fundador do escritório Prado Vidigal, especializado em Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados, Paulo Vidigal, nesse primeiro momento, o recurso pode ser utilizado por qualquer usuário do aplicativo, desde que maior de 18 anos e detentor de cartão de débito ou pré-pago emitido por um dos bancos participantes, a saber Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Mercado Pago, Woop Sicredi, Next, Nubank e Sicredi.

Paulo Vidigal salienta que, uma vez que todos os recursos sejam liberados, o Whatsapp concentrará e facilitará as possibilidades de fazer negócios (Foto: Divulgação)

“Contudo, o lançamento da solução tem ocorrido aos poucos (inicialmente, a um número limitado de usuários, os quais poderão convidar novos usuários).É possível o envio de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, com os seguintes limites: valor máximo de transação de R$ 1.000,00 (um mil reais) e número máximo de 20 transações por dia”, esclarece.

Canal completo

Vidigal lembra que, num segundo momento, quando o Whatsapp Pay for liberado para realização de compras (por enquanto, só são possíveis transações pessoais entre usuários), projeta-se que a solução venha a facilitar a vida de empreendedores que já utilizam o Whatsapp para comunicações de negócio com os consumidores. “Dessa forma, abre-se mais uma via de pagamento, o que contribui para um menor índice de perda no funil entre a decisão de compra e o pagamento. Nesse contexto, o Whatasapp passará a ser, para o empreendedor, um canal completo de negócios”, defende.

O contador consultivo Ricardo Santos lembra que uma vez habilitado completamente, fazer um pagamento pelo aplicativo WhatsApp será tão fácil quanto enviar um vídeo ou foto. “Para isso, é necessária uma prévia configuração, com informações de dados bancários e dados do cartão de débito ou de uso misto (função débito e crédito)”, explica.

Ricardo Santos lembra que o WhatsApp se tornou um grande aliado nas vendas online, com o advento da pandemia de Covid-19 (Fotos: Divulgação)

Santos reforça que podem usar o recurso de pagamento pelo WhatsApp pessoas físicas e jurídicas, porém, é importante verificar se a função já está ativada no aplicativo instalado no smartphone. “Gradualmente o Facebook (empresa que administra o WhatsApp) disponibilizará o recurso de pagamento através de atualizações do aplicativo. No caso das empresas, o aplicativo que deverá ser utilizado é o WhatsApp Business. As empresas precisam ter uma conta na Cielo”, esclarece.

Modernização

O contador lembra que O WhatsApp se tornou um grande aliado nas vendas online, com o advento da pandemia e as medidas restritivas das autoridades governamentais, foi imprescindível que os empreendedores avançassem na modernização e inovação no ambiente de negócios. “Com esse recurso, será possível iniciar uma venda e finalizar com o pagamento dentro do aplicativo, reduzindo a necessidade de uso de outros aplicativos e controles”, diz.

Apesar da enorme facilidade, vale salientar, no entanto, que a segurança é um quesito principal quando o assunto envolve dados bancários e financeiros. “É importante que o smartphone tenha aplicativos antivírus instalado, apenas para o uso comercial e que poucas pessoas tenham acesso ao aplicativo, visando direcionar o uso apenas para pessoas que tenham a competência (que trabalham no setor financeiro da empresa, por exemplo)”, esclarece Ricardo Santos.

Um outro cuidado importante para as empresas é a parte da emissão de notas ou cupons fiscais, visto que todas as vendas e prestações de serviços precisam ter a emissão de documentos fiscais. “É importante que um contador atue e oriente na integração do aplicativo com softwares emissores desses documentos”, ressalta o contador.

Paulo Vidigal lembra que ao aderir essa ferramenta, o empresário precisará investir na aplicação em segurança do ambiente. Para as empresas que pretendem utilizar o recurso de pagamento (quando disponível), cabe lembrar que deverão se atentar para o bom uso dos dados pessoais acessados por meio da plataforma para eventuais outros propósitos desproporcionais ou indesejados. “Será preciso ter cautela para, por exemplo, não se compartilhar o número do telefone celular do usuário da solução de pagamento com terceiros para estratégias de marketing que podem fugir à expectativa do usuário ou, ainda, utilizar o referido dado para envio indiscriminado de comunicação massiva e insistente, ainda que relativa a produtos e serviços da empresa vendedora, chegando a importunar o usuário”, salienta.

Vantagens x desvantagens

- Dispor mais uma forma de pagamento para o cliente;



- Vendas online diretamente do WhatsApp sem necessidade de outros aplicativos;



- - Algumas operadoras de telefonia móvel concedem acesso ilimitado ao aplicativo, sem necessidade de uso de dados móveis;



- Facilidade de manuseio e transporte (cabe no bolso e não requer instalações complexas)



- A taxa que será cobrada das empresas será de 3,99%. Comparado ao PIX que não tem taxa para receber pagamentos, podemos dizer que a taxa é elevada;



- Vinculação apenas com uma instituição financeira (até o momento)