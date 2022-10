' O resultado é o mais importante', celebra Barroca em triunfo do Bahia na Fonte Nova

No retorno à Fonte Nova depois de quase dez anos, o técnico Eduardo Barroca teve motivos para comemorar. Neste sábado (8), o Bahia venceu o Brusque por 1x0, e encerrou o jejum de cinco jogos sem triunfos na Série B do Brasileirão. O treinador celebrou o resultado e afirmou que neste momento, conquistar os três pontos é mais importante do que apresentar boa performance.

“Foi um jogo importante para os objetivos pelo momento de falta de resultados recentes e a sobrecarga emocional de ter que jogar dentro de casa, contra um adversário que briga na parte de baixo. Acho que a gente se comportou bem, tivemos o controle total da partida, com algumas quedas. Eu tinha a expectativa de que a gente jogasse, em alguns momentos, como jogamos contra o Novorizonte, e acho que jogamos um primeiro tempo pleno e um segundo tempo mais seguro. Saio bastante satisfeito”, iniciou o treinador.

Contra o Brusque, o Bahia teve mais posse de bola e pouco sofreu, mas o desempenho ofensivo foi ruim. A equipe teve dificuldade para furar o bloqueio do time catarinense, que montou uma linha com cinco jogadores. Barroca reconheceu o desempenho ruim do ataque e parabenizou Vitor Jacaré pelo belo chute que o atacante acertou.

“O que aconteceu foi que a equipe do Brusque começou a partida em uma linha de cinco, isso fez com que a gente tivesse muita posse de bola, chegamos bastante no último terço do campo, mas a frente da área deles estava muito congestionada. A gente quebrou essas linhas deles com passes curtos e o Jacaré acertou um belo chute que nos deu mais tranquilidade para o segundo tempo”, disse Barroca.

“Hoje o resultado era muito importante. Eu conversei com os jogadores que a minha missão nesse primeiro momento é não destruir o que eles construíram se mantendo dentro da zona de classificação. Depois é a de encontrar uma forma de jogar simples, bem agressivo como o Bahia é acostumado a jogar. A minha experiência aqui é importante, sei o que a torcida do Bahia gosta. Meu compromisso primeiro é entregar resultado e depois evoluir na forma”, completou.

A vitória sobre o Brusque deixa o Bahia com 56 pontos. O tricolor está na terceira colocação, restando mais quatro jogos para o fim da Série B. A próxima partida será contra o Grêmio, vice-líder do torneio, com 57. O duelo será disputado no domingo (16), em Porto Alegre.

Antes do confronto com os gaúchos, Eduardo Barroca vai ter a primeira semana inteira de trabalho. Ele assumiu o time no último domingo (2) e realizou apenas quatro atividades entre os jogos contra Novorizontino e Brusque.