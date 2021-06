O Réveillon tá on: famosa festa de Ano Novo confirma virada em Itacaré

A Holding Clube, grupo de marketing e experiências responsável pela marca N°1, é a primeira grande empresa do país a confirmar que terá festa de Réveillon no final de 2021 na Bahia. O evento, batizado de Réveillon N°1, será realizado entre os dias 27 de dezembro e 1º de janeiro, em Itacaré, e contará com diversas experiências e ativações de marcas premium. A decisão, de acordo com informações obtidas pelo Alô Alô, foi tomada em parceria com a Prefeitura de Itacaré, a Secretaria de Turismo e empresários locais, levando em conta o índice de vacinação na região e o consequente avanço das atividades relacionadas ao turismo, que representa 98% do PIB da cidade.

“Desde 2020 estamos dialogando com a Secretaria de Turismo e com os empresários locais para tomar decisões alinhadas às necessidades da população de Itacaré. Estamos esperançosos para este ano e trabalhando com muita seriedade no protocolo de segurança para a realização do Réveillon N°1 de 2022. Iremos repetir o sucesso da edição anterior (que contou com shows de Ivete Sangalo, Jorge & Matheus, Durval Lelys e Alok, entre outros), mas com novidades e experiências inesquecíveis”, nos disse Juliana Ferraz, sócia da Holding Clube. Ju, que é baiana, também está consciente da situação atual, por causa da pandemia. “É nossa função nos preocuparmos com a saúde das pessoas da cidade e das pessoas que estarão conosco. Vamos tomar todos os cuidados necessários”, garante.

Festa será realizada em Itacaré (Divulgação)

Museu marítimo

Um casarão no Santo Antônio Além do Carmo vai abrir um novo equipamento cultural. Trata-se do Museu do Mar Aleixo Belov, capitaneado pelo próprio Aleixo, ucraniano radicado na Bahia. O museu está 95% pronto e deverá ser inaugurado em novembro, caso a vacinação avance e permita, assim, um fluxo maior de turistas na capital baiana. O espaço será bastante rico em atrativos. “O mais interessante é o barco que dei três voltas ao mundo. Ele ficará exposto no museu. Tem também todas as obras de arte (que adquiriu ao longo das viagens), além de cartas náuticas e aparelhos de navegação”, nos disse Belov.

Aleixo Belov (Divulgação)





Destaque baiano

Os arquitetos Caio Bandeira e Tiago Martins, do escritório Architects+ CO, acabam de confirmar participação na CasaCor São Paulo. A edição 2021 será realizada no Parque Mirante, em anexo ao Allianz Parque. A previsão é que comece em setembro e se estenda por dois meses, ocupando um espaço de 9.000 m² de área construída. Na mostra, Caio e Tiago farão loft de 100 m², com suíte, closet, cozinha e living.

Tiago Martins e Caio Bandeira (Divulgação)





Jantar festivo

O sócio-diretor do grupo Fasano, Constantino Bittencourt, está em Salvador. Na quinta-feira foi visto jantando no restaurante do Fasano, em frente à Praça Castro Alves, ao lado do cantor Carlinhos Brown e da promoter Licia Fábio. Alexandre Peixe, que também estava no local, se juntou ao trio. Resultado: bons papos regados a bons vinhos. Aproveitaram a oportunidade para também celebrar o aniversário de Licia, comemorado no dia anterior.

Constantino Bittencourt, Licia Fábio, Carlinhos Brown e Alexandre Peixe (Reprodução de redes sociais)



Modo de vida

Um apartamento de 900 m² projetado por David Bastos foi notícia, durante a semana, no Alô Alô Bahia. O imóvel, no Largo da Vitória, conta com inspiração clássica, com destaque para a sala de jantar que possui dois lustres Baccarat no modelo Rabo de Tatu datados do século XIX e uma generosa mesa em vinhático, também do século XIX. David também investiu em tons claros – principalmente para destacar a luz intensa da Baía de Todos-os- Santos.

Sala de jantar assinada por David Bastos (Tuca Reinés / Divulgação)





CURTAS



Rota de fuga

Com a pandemia e o fechamento das fronteiras, alguns baianos irão aproveitar a próxima semana, que seria realizada o São João, para se refugiarem em fazendas no interior do estado. Verônica e Ademar Lemos (presidente do Grupo Lemos Passos) já estão com os filhos na propriedade da família, em Valença.

Homenagem

Referência na luta contra o machismo e o racismo, a escritora Conceição Evaristo de Brito deve receber o titulo de cidadão baiano. A homenagem foi sugerida pelo deputado estadual Bira Corôa em projeto apresentado na Assembleia Legislativa da Bahia. Mestre em Literatura Brasileira pela PUC/Rio e doutora em Literatura Comparada pela UFF, Conceição possui 7 livros publicados, entre eles o vencedor do Jabuti, Olhos D´Água (2015).

Alô Alô Bahia indica!

Aproveite o fim de semana para assistir ao ótimo Saída à Francesa, que traz Michelle Pfeiffer como uma milionária arruinada que deixa Nova York para morar em Paris. Muito engraçado, faz lembrar os filmes de Wes Anderson pela birutice. Inspirado no livro de Patrick Dewitt, tem roteiro e direção de Azazel Jacobs e está disponível em diversas plataformas de streaming, como Apple TV, Google Play e Now.

Pano rápido

O Núcleo de Decoração da Bahia promoveu almoço, quarta-feira, para premiar arquitetos e designers de interiores. A celebração, que seguiu todos os protocolos, aconteceu no restaurante Amado, na Contorno. Cristina Arcoverde, aniversariante da quinta-feira, passa o fim de semana na Praia do Forte. Comemora em família, no Tivoli Ecoresort. Carmem Catelino celebra aniversário nesse domingo e comemora, em família, com almoço festivo na casa de praia, em Praia do Forte. O marido dela, o advogado Francisco Catelino, está à frente dos preparativos.