O Sarau Kids de Carlinhos Brown

Um dos técnicos do The Voice Kids, o cacique Carlinhos Brown realiza no dia 9 de fevereiro (domingo), a partir das 16h, a terceira edição do Sarau Kids. A festa da criançada está garantida no Salvador Shopping, repetindo uma parceria de sucesso com a Candyall Entertainment. Em uma área montada no Estacionamento Externo - Piso L1 (próximo ao Bompreço), Brown apresenta um espetáculo cênico-musical repleto de fantasia e diversão, voltado para o público infantil. No evento, o artista recebe convidados especiais e divide o palco com a dupla Paxuá e Paramim, personagens indígenas criados pelo próprio artista para sensibilizar o público sobre a necessidade de preservar o meio ambiente.

A programação inclui, ainda outras atrações.

Justa comemoração

Uma das mais ativas produtoras de cultura na Bahia, a editora Arlete Soares (Editora Corrupio), que aparece na foto com uma pintura de Cunha, vai comemorar 80 anos em plena atividade e em grande estilo nos dias 7 e 8 de fevereiro com direito a missa na igreja do Rosário dos Pretos; almoço no terreiro Ilê Axé Oya, sede do Cortejo Afro, e Dancing no Pátio da Corrupio. Muito querida no meio artístico e intelectual, Arlete merece todas as honrarias por se tratar de uma pessoa do bem. Viva Arlete. Viva!

Cheiro de Amor no ar

Leva a assinatura do genial designer Pedrinho da Rocha a marca comemorativa aos 40 anos do Bloco Cheiro de Amor, que serão festejados no Carnaval deste ano. Um dos mais importantes blocos da folia baiana, o Cheiro formou uma geração de produtores que hoje atuam e realizam grandes eventos na cidade. Sem falar na banda homônima por onde passaram nomes como Laurinha, Márcia Freire, Carla Visa, Alinne Rosa e agora Virna Calmon. Até hoje, Windson Silva está no comando.

O cantor e compositor baiano Luís Martins e o violonista e maestro Luiz Cláudio Ramos, parceiro de Chico Buarque há 40 anos, sobem ao palco do Projeto Tamar, em Praia do Forte, dia 31 de janeiro, para um show de MPB. Será o primeiro encontro dos deles na Bahia.

A 3ª edição do Verão Stella acontece nos dias 8 e 9 de fevereiro, das 15h às 22h, em frente ao Gran Hotel Stella Maris. Para fazer a festa, artistas de sucesso nacional, como Magary Lord, Diamba, Ju Moraes, Ana Mametto, Maristela Müller, Restgate Blues e DJ’s Papau e Magnata Quem está de olho nas atrações musicais ainda pode aproveitar stands gastronômicos e a vibe diferente da Feira Coreto Hype.

Comandado por Tio Paulinho, principal animador infantil da Bahia, o Le Bailinho chega à sua quarta edição consolidando a parceria entre a Lícia Fábio Produções e a Happy Eventos. A cantora Mirella Bastos está confirmada entre as atrações musicais. O evento será rea-

lizado no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira, no dia 9 de fevereiro, das 15h às 19h.