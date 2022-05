‘O segundo ato de Lula’: ‘Time’ divulga capa com entrevista do ex-presidente brasileiro

A revista "Time", dos Estados Unidos, publicou, nesta quarta-feira (4), uma capa com uma entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O título da publicação, com a data de 23 de maio, diz: "O segundo ato de Lula". No subtítulo, a revista escreveu: "O líder mais popular do Brasil buscar retornar à Presidência".

Na entrevista, já disponível no site do periódico, Lula fala sobre a guerra da Ucrânia, governo Bolsonaro e a democracia brasileira. O texto cita ainda as anulações das condenações de corrupção pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e o julgamento sobre a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro nas investigações contra o ex-gestor. A entrevista foi feita com o ex-presidente no fim do mês de março, na sede do Partido dos Trabalhadores (PT) em São Paulo.

“Eu na verdade nunca desisti da política. A política está em cada célula minha, a política está no meu sangue, está na minha cabeça. Porque o problema não é a política simplesmente, o problema é a causa que te leva à política. E eu tenho uma caus”, diz o ex-presidente e pré-candidato ao comentar a restauração dos seus direitos políticos.

“Quando deixei a Presidência em 2010, efetivamente eu não pensava mais em ser candidato à Presidência da República. Entretanto, o que eu estou vendo, doze anos depois, é que tudo aquilo que foi política para beneficiar o povo pobre— todas as políticas de inclusão social, o que nós fizemos para melhorar a qualidade das universidades, das escolas técnicas, melhorar a qualidade do salário, melhorar a qualidade do emprego—, tudo isso foi destruído, desmontado”, acrescenta.

A revista aponta ainda que Lula vai disputar as eleições contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), e cita que o ex-presidente lidera as pesquisas de preferência do eleitorado.

Em outro trecho, a ‘Time’ pauta a política econômica e diz que, em relação a Lula, neste aspecto, as pessoas dizem quem há várias "encarnações", e questiona qual postura o político adotará caso seja eleito.

“Eu sou o único candidato com quem as pessoas não deveriam ter essa preocupação, porque eu já fui presidente duas vezes. E a gente não discute política econômica antes de ganhar as eleições. Primeiro você precisa ganhar para depois saber com quem você vai compor e o que você vai fazer. Quem tiver dúvida sobre mim olhe o que aconteceu nesse país quando eu fui presidente da República: o crescimento do mercado. O Brasil tinha dois IPOs. No meu governo fizemos 250 IPOs. O Brasil devia 30 bilhões, o Brasil passou a ser credor do FMI, porque emprestamos 15 bilhões. O Brasil não tinha um dólar de reserva internacional, o Brasil tem hoje 370 bilhões de dólares de reserva internacional. […] Então as pessoas precisam ter em conta o seguinte: ao invés de perguntar o que é que eu vou fazer, olhe o que eu fiz”, responde Lula.