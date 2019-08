O som e a fúria de Cássia Eller em álbum ao vivo que homenageia Cazuza

Filha de um sargento paraquedista do Exércico e uma dona de casa, Cássia Eller completaria 57 anos no próximo dia 10 de dezembro. Quis o senhor da razão e da emoção, porém, que a cantora partisse cedo, aos 39 anos, em 29 de dezembro de 2001, de infarto.

Em CD duplo e álbum digital, 'Todo Veneno Vivo' tem repertório centrado em Cazuza, mas também canções de Renato Russo, Lobão, Luiz Melodia, Rita Lee e o baiano Márcio Mello, entre outros (Foto/Divulgação)

Entretanto, caros fãs da irmãzinha tímida e rebelde de uma geração, temos mais um lançamento fonográfico para reverenciar a grande intérprete e única cantora que rivalizou com Marisa Monte nos anos 1990 em impacto e relevância na MPB (mas que, diferentemente da comportada MM, foi rock’n’roll em atitude no palco e na vida pessoal).

Em CD duplo e álbum digital, Todo Veneno Vivo (Universal) traz a íntegra do show de lançamento do álbum Veneno AntiMonotonia, um tributo a Cazuza (1958-1990), que Cassia apresentou durante três dias em dezembro de 1997, no Teatro Rival, no Rio, com direção do poeta baiano Waly Salomão (1943-2003).

Anteriormente, o show marcante gerou o álbum Veneno Vivo (1998), com 14 faixas. Agora, com produção de Rodrigo Garcia, que tocou na ocasião como músico convidado, o ótimo Todo Veneno Vivo apresenta 24 faixas.

Além de composições de Cazuza ("Eu não sei se vocês perceberam, mas eu fico muito feliz cantando as músicas de Cazuza. Bom pra caralho!"), uma presença constante no repertório da artista, o álbum tem canções de Renato Russo, Luiz Melodia, Lobão e Rita Lee, entre outros. Enfim, um belo registro de som e fúria de Cássia Eller.

REPERTÓRIO

01 – Brasil (George Israel/ Nilo Romero/ Cazuza)/ Citação: Coisas nossas (Noel Rosa)

02 – Blues da piedade (Cazuza/ Roberto Frejat)

03 – Obrigado (por ter se mandado) (Cazuza/ Zé Luís)

04 – Por que a gente é assim? (Cazuza/ Ezequiel Neves/ Roberto Frejat)

05 – Todo o amor que houver nessa vida (Roberto Frejat/ Cazuza)

06 – 1º de julho (Renato Russo)

07 – Só as mães são felizes (Cazuza/ Roberto Frejat)

08 – Vida bandida (Lobão/ Bernardo Vilhena)

09 – Ponto fraco (Roberto Frejat/ Cazuza)

10 – Preciso dizer que te amo (Dé Palmeira/ Bebel Gilberto/ Cazuza) *Part. Especial: Luce Dioliveira

11 – Nós (Tião Carvalho)

12 – Mis penas Lloraba Yo(Pecino Antonio Sanchez/ Ramon Sanchez Gomez)/ Soy Gitano (Camarón Del La Isla)

13 – Billy Negão (Cazuza/ Guto Goffi/ Maurício Barros)

14 – Farrapo humano (Luiz Melodia)

15 – Faça o que quiser fazer (Felipe Cambraia/ Lúcio Krops/ Fábio Allman) *Part. Especial: Fábio Alman

16 – A orelha de Eurídice (Cazuza)

17 – Menina mimada (Cazuza)/ Trecho de “Quinta-feira”, extraído do poema ‘Querido diário (Tópicos para uma semana utópica)’ (Cazuza)

18 – Mal nenhum (Cazuza/ Lobão)

19 – Bete Balanço (Roberto Frejat/ Cazuza)

20 – Amor destrambelhado (Márcio Mello/ Lanlan)

21 – Todas as mulheres do mundo (Rita Lee)/ Citação: Bem-me-quer (Rita Lee/ Roberto Carvalho)

22 – Geração Coca Cola(Renato Russo)

23 – Pro dia nascer feliz (Roberto Frejat/ Cazuza)/ Incidentais: (I can’t get no) Satisfaction (Mick Jagger/ Keith Richards)/ Let’s spend the night together ((Mick Jagger/ Keith Richards)

24 – Eu queria ser Cássia Eller (Péricles Cavalcanti)

Ouça Cássia interpretando Blues da Piedade

***

O MELHOR ÁLBUM DE CÁSSIA ELLER COMPLETA 20 ANOS

Todo cancionista sonha em ter uma mulher que seja a sua melhor intérprete. Nem que seja para saber como ficaria sua música numa marcante voz feminina. Nando Reis compôs e fez algumas parcerias com Marisa Monte, quando namoraram nos primeiros anos da década de 1990, mas ao encontrar Cássia Eller foi que ele achou a sua melhor tradução como intérprete.

O melhor e mais refinado álbum de Cássia, Com Você... Meu Mundo Ficaria Completo (1999), foi justamente produzido por Nando (e pelo guitarrista baiano Luiz Brasil).

Nele, a cantora intensa explorou melhor suas nuances de intérprete, incluindo a delicadeza. Vinte anos depois, o álbum é visto como uma obra-prima. Canções como O Segundo Sol (Nando), a linda balada Palavras ao Vendo (Marisa e Moraes Moreira) e Aprendiz de Feiticeiro (Itamar Assumpção) são brilhantes.

***

TAYLOR SWIFT TEM A FORÇA POP

Uma das estrelas mundiais da música pop, a americana Taylor Swift, 29, aparece mais leve e ensolarada em seu novo e bom álbum, Lover (Universal). Nas letras, ela segue meio confessional, como se estive lendo seu diário. Lançado sexta-feira (23), já é um grande sucesso.

***

MC THA SEDUZ COM MISTURA DE FUNK E UMBANDA

Nome artístico de Thais da Silva, a cantora paulista MC Tha, 26 anos, injeta frescor e originalidade no funk nacional ao usar influências de sua religião, a umbanda, no álbum Rito de Passá.

A faixa-título, Coração Vagabundo e Onda (feat com os paraenses Jaloo e Felipe Cordeiro) são ritmicamente irresistíveis. Ela começou sua carreira de MC com 15 anos, compondo e cantando nos bailes funks na periferia de SP. Além da música, MC Tha presta atendimento mediúnico no terreiro que ela frequenta.

Veja o videoclipe de Rito de Passá