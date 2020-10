O uso de satélites como aliado no combate às queimadas na Bahia

Fogo em Cocos tem consumido Parque Nacional Grande Sertão Veredas (Foto: ICM Bio / Divulgação)

Só nas últimas 24 horas, oito cidades baianas registraram incêndios florestais de grande proporção, todos na região Oeste. A situação mais grave atualmente é em Cocos, onde o fogo tem consumido parte do Parque Nacional Grande Sertão Veredas.

Graças ao trabalho do Inema - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - é possível acompanhar as queimadas diariamente. O órgão tem publicado boletins didáticos transmitindo a concentração dos focos de calor em toda a Bahia e emitido alertas.

Para fazer esse monitoramento, o Inema conta com tecnologia de ponta: dados fornecidos pelo Inpe e recolhidos por satélites que passam várias vezes sobre a supercífie terrestre. É possível, portanto, detectar um incêndio quase que em tempo real.

Nesse podcast, vamos conhecer e debater como funcionam esses satélites. E mais: qual a época do ano em que são registrados mais focos de incêndio, quais as regiões mais afetadas na Bahia e será que 2020 tem sido o pior ano nesse sentido?

>> Site do Inema com boletins diários dos focos de calor na Bahia

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

