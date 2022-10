Bahia icônica

O verão em p&b é bem mais elegante. Se você está buscando inspiração para compor seu look, olhos atentos para a primeira colaboração fashion do artista baiano Paulo Mariotti (@paulomariotti) para a Riachuelo. Paulo vive há quase 30 anos na França, tem uma carreira também como jornalista e homenageia cidades com as quais têm uma conexão afetiva nessa colab. Em seu desenho, que virou uma estampa poderosa, elementos icônicos da paisagem cotidiana de Salvador aparecem em versão preta e branca aplicadas a peças super frescas como top, saia, vestido e macacão. O Rio de Janeiro é outra cidade também homenageada pelo artista. Toda a coleção já está disponível nas lojas Riachuelo e em seu e-commerce.

O preferido

Se tem um calçado que está presente nos looks mais fashionistas é o mocassim. Quem está atrás de uma boa referência para bater perna por aí, vale experimentar o uso com meia. Dica de stylist: aposta em uma peça de cano baixo, para deixar o sapato bem em destaque. Onde achar? E-commerce da Zattini (zattini.com.br. Preço: R$ 69,99.

Fashion da vez

Para lacrar ou para jogar. Realmente não importa. Um boné bem pensado cumpre muitos papéis. Esse modelito da Nike (nike.com.br), que tem um shape fashion, você usa para o beach tênis ou para correr, mas também em um visu bem urbano. Preço R$ 219,99



Achadinho



Boys descolados estão investindo nas bermudas coloridas para passar o Verão bem conectados com as informações de moda. O vixe amou o modelito em amarelo, garimpado na lojinha virtual da Overcome (overcome.com.br), que dá para curtir uma praia com bossa. A peça ainda é amiga do bolso. Custa R$ 39,9.

Irreverente

Uma camiseta divertida passa, automaticamente, aquela mensagem que moda e bom humor pode, sim, caminhar lado a lado. Está a fim de desconstruir o look de todo santo dia? Então arremata logo essa aposta do e-commerce Bem -te -vi (usebemtevi.com), que custa R$ 74,9 e você ainda escolhe a cor.

Decor em cena

Um cantinho bem decorado e a casa se transforma. Os apaixonados por adornos de parede, que a gente bem sabe se tratar de uma solução estética poderosa, vão querer fazer uma produção com esse achadinho da Tok & Stok (tokstok.com.br). Preço: R$ 62,91





Nota 10: Já imaginou colocar batom nas pálpebras? Uma fashionista criou uma sombra colorida assim, mostrando que criatividade também se aplica na make. Cool!

Nota 0: Um homem no meio de uma exposição, enfiou a mão na calça como se fosse o gesto mais corriqueiro da vida, esquecendo que estava em um lugar público. De última!