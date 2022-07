O WhatsApp e seu reinado 

O relatório “Tendências e Comportamentos Digitais 2022”, feito pela Comscore - empresa especializada na análise de dados da internet - mostra um crescimento acelerado de acessos a dispositivos móveis, com preferência pelo WhatsApp. Na pesquisa, foi registrada em março de 2022 uma audiência de 120,5 milhões de usuários conectados, alta de 7,5% em relação ao início de 2021, quando eram 112 milhões. Quanto ao total de pessoas conectadas no país, 84,6 milhões acessam a internet exclusivamente pelo celular e as que usam apenas o computador de mesa - desktop - são 11,6 milhões. Os usuários de ambas as plataformas são 35,9 milhões.

Os números mostram também que o brasileiro passa, em média, 3 horas e 38 minutos por dia conectado à rede, o que indica uma alta de 12% entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, enquanto o acesso via desktop diminuiu 26%, a maior queda no comparativo com os últimos três anos. A lista de aplicativos mobile preferidos dos usuários é liderada pelo WhatsApp, seguido por Instagram, YouTube e Facebook. A liderança do WhatsApp faz a troca de mensagens ganhar um lugar de destaque, segundo Leonardo Leão, Head de vendas da Gupshup - plataforma de engajamento de conversação que gera mais de 9 bilhões de mensagens por mês. Para ele a "arte da conversação" se tornou uma das principais formas de empresas se comunicarem com seus clientes e fornecedores e essa realidade deve ser Omnichannel, ou seja, espelhada pelos diversos canais de comunicação conversacional - Whatsapp, Instagram e Google Business Messages, pois quanto maior o número de conversas que uma empresa conseguir lidar, maior será o número de clientes que comprarão seu produto ou serviço.

Cripto golpes

Recentemente, Sasha, filha de Xuxa, e seu marido viraram manchete por terem caído em um golpe ao investirem em criptomoedas. As criptos são ainda um mistério para a maioria das pessoas mas, mesmo assim, 13% dos brasileiros já investem nelas. Nos Estados Unidos, apenas 10% das pessoas se aventuram por esse novo mercado. De olho na ousadia digital do brasileiro, uma empresa de Singapura, a Phemex, lançou um produto atrelado ao mundo gamer, outra paixão nacional. A plataforma usa tokens - autenticações digitais - da Revoland, uma comunidade de esportes eletrônicos.

Esses tokens são atrelados à criptomoeda Tether. Para André Silvestrini, Gerente de desenvolvimento de negócios da Phemex no Brasil, a principal forma de fugir de golpes como o que Sasha sofreu está no estudo. Cada investidor deve se aprofundar no investimento que achar interessante e fugir de gurus que prometem ganhos fáceis e com taxas muito atrativas, fora do padrão do mercado. Perguntei a ele se o mercado cripto, mesmo com suas famosas flutuações, vai substituir o dinheiro tradicional. Para ele, isso não deve acontecer e, sim, um caminho em que haverá a convivência entre as moedas convencionais e digitais, porém com crescimento das criptomoedas ano a ano acima do que existirá no mercado das moedas tradicionais, gerado especialmente por uma maior regulação e pelo aumento da confiança dos investidores, à medida que forem entendendo mais o mercado de moedas digitais.

Aprendendo mais sobre o cliente online

A startup Movidesk lançou uma plataforma educacional gratuita focada na capacitação de gestores e profissionais de atendimento. Através dela, o público terá acesso a cursos autorais sobre estratégias e metodologias de atendimento ao cliente. A importância de dominar cada vez mais o processo de atendimento dos clientes online ficou, com a pandemia, ainda maior. Segundo o The Global State of Customer Service, 56% dos brasileiros iniciam sua interação com serviços de atendimento ao cliente de forma online.

Alejandra Nadruz, Coordenadora de Recursos Humanos na Movidesk, frisa que o atendimento deixou de ser um diferencial e se tornou uma necessidade. Segundo ela, a ideia de lançar a plataforma de conteúdo é benéfica para todo o setor, uma vez que os profissionais passam a ter acesso às melhores práticas na relação do atendimento entre marcas e consumidores. Os primeiros cursos serão o de Liderança em Atendimento e Suporte e, na sequência, o mesmo curso ajustado para operadores/analistas de suporte que pretendem iniciar na carreira de maneira profissional ou aumentarem sua senioridade. A expectativa é atingir mais de 4 mil alunos em três meses

Vendedores em busca de prêmios… em dinheiro

Muitas empresas apostam em premiar seus vendedores com viagens, presentes, etc.. Mas talvez elas devessem rever seus conceitos. Um levantamento inédito feito pela Incentive.me, startup de tecnologia para gestão de campanhas de incentivo de vendas, revela que cerca de 90% dos vendedores resgatam recompensas financeiras em campanhas de incentivo online. Na pesquisa também se detectou que o ticket médio desses resgates é de R$ 170,00. Dentre os prêmios financeiros, a realização de transferências bancárias lidera a preferência, com 57,9% dos resgates, seguido por cartões pré-pagos (19,0%) e carteiras - wallets - (12,8%), sendo que essa última categoria vem crescendo nos últimos anos em relação ao segundo colocado. Os dados foram coletados a partir de uma amostra de 80 mil participantes de ações, no período entre abril de 2022 e o mesmo mês do ano passado.