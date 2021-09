OAB-BA: Alice Cintra retira candidatura e declara apoio a chapa de Ana Patrícia

O processo eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA) segue em fase de negociação e fortalecimento de pré-candidaturas. Nesta quarta-feira (22), a advogada Alice Cintra retirou sua pré-candidatura e declarou apoio à chapa liderada pela advogada Ana Patrícia Dantas e pelo advogado Carlos Tourinho para eleição da nova gestão da OAB-BA.



De acordo com a advogada, a decisão foi tomada visando a transformação da entidade e fortalecimento da classe. “Somos mulheres fortes e determinadas que juntas podemos tornar a instituição mais inclusiva e com o reconhecimento que merece dentro da própria classe de advogados e da sociedade como um todo”, afirmou Alice Cintra.



Segundo ela, a Ordem precisa defender com afinco as prerrogativas, necessidades e prioridades das advogadas e advogados. “Ansiamos por uma mudança de posicionamento e postura da OAB. É hora de lutar pela transparência, pluralidade e paridade de fato”, disse.

Para Ana Patrícia Dantas, a aliança com Alice Cintra é mais uma importante conquista para a advocacia baiana. “O momento é de multiplicar forças para tornar a Ordem cada vez mais efetiva e transparente para seus associados. Estamos muito felizes de tê-la conosco nessa caminhada. Vamos juntas fazer uma OAB de coração”, afirmou.



Com isso, a chapa de Ana Patrícia Dantas e Carlos Tourinho ganha força na eleição que deve enfrentar, entre outras chapas, a das advogadas Daniela Borges e Christianne Gurgel, que conta com o apoio do atual presidente da Ordem, Fabrício Castro.