Obra de Van Gogh fica em quarentena no Japão por causa do coronavírus

A tela “Girassóis” (1888), uma das obras mais famosas do pintor holandês Vincent Van Gogh (1853-1890) saiu da Europa pela primeira vez, para ser exposta em Tóquio, no Japão, e acabou tornando-se uma vítima improvável do surto de coronavírus que atinge o mundo. Segundo o jornal O Globo, a pintura ficará em quarentena após autoridades japonesas decretarem o fechamento de todos os museus nacionais de arte no país.

Outras 60 obras da National Gallery de Londres (onde a tela fica exposta) estão no Japão para a exposição no Museu Nacional de Arte Ocidental de Tóquio que, segundo o “Art Newspaper”, foi adiada por duas semanas. Todas as obras ficarão na quarentena dentro do museu japonês, assim como a tela “Girassóis”.

A National Gallery emitiu um comunicado informando que está consultando parceiro e espera que “a exposição possa ser aberta em 17 de março de 2020 ou assim que possível”.

Medidas contra o coronavírus no Japão

O Japão vem tomando medidas severas para impedir a propagação do novo coronavírus. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, já solicitou o fechamento provisório de escolas públicas e adiou eventos-testes das Olimpíadas de 2020.

*Matéria originalmente publicada no Jornal do Commércio, parceiro do CORREIO pela Rede Nordeste