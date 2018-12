Obra deixa Aeroporto de Salvador sem ar-condicionado por 14 horas

O Aeroporto Internacional de Salvador vai ficar sem ar-condicionado das 16h desta quarta-feira (12) até às 6h de quinta-feira (13). A interrupção faz parte da segunda etapa de intervenções na tubulação de água gelada que alimenta o sistema de refrigeração no terminal. Nesse período, será mantida apenas a ventilação mecânica.

Em nota, a Vinci Airports, concessionária que administra o aeroporto, informou que o horário foi escolhido para minimizar a sensação de desconforto térmico dos passageiros, porque nesse período o fluxo de pessoas é menor e as temperaturas na capital estão mais amenas.

"As adequações na infraestrutura são necessárias para a instalação da nova Central de Água Gelada (CAG), com maior capacidade de resfriamento e previsão para começar a operar em abril de 2019", diz a nota.

Segundo a empresa, a nova Central é mais moderna e eficiente, e permitirá redução do consumo de energia. O sistema será capaz de aumentar e diminuir automaticamente a intensidade do resfriamento de acordo com a demanda do terminal, o que deve assegurar mais conforto para os usuários do Aeroporto de Salvador.