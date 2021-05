Obras da Avenida Tancredo Neves estão 20% concluídas, diz a prefeitura

As obras de requalificação da Avenida Tancredo Neves já estão 20% concluídas, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (27) pela prefeitura de Salvador. O projeto inclui também a Avenida Magalhães Neto e tem como objetivo melhorar a fluidez e o trânsito na região.

A reforma é feita pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop). “As obras, com investimento na ordem de R$42,9 milhões, têm prazo de conclusão previsto para dezembro deste ano", diz o secretário Luiz Carlos de Souza, da Seinfra.

A requalificação inclui uma ligação subterrânea (trincheira bilateral) que permitirá conexão direta entre a Magalhães Neto e o miolo empresarial da Avenida Tancredo Neves, com redução de fluxo na pista marginal.

Também estão previstos recapeamento das vias existentes e ajustes na passarela instalada no local, além de drenagem, iluminação em LED e paisagismo. Essas alterações vão aumentar a facilidade de acesso para pedestres, com ampliação da passarela e também possibilidade de implantar uma ciclovia.

Também está prevista a construção de uma ponte sobre o Rio Camarajibe, que terá pista de concreto, passeio e guarda corpo, e também a execução de micro drenagem e fundações.

Um viaduto também será feito nas imediações da praça Newton Rique, em frente ao Shopping da Bahia, com o objetivo de direcionar o fluxo de veículos sentido Rótula do Abacaxi. O equipamento visa diminuir o entrelaçamento de fluxos no acesso ao Viaduto dos Rodoviários, sentido Acesso Norte e BR-324.

Complemento ao BRT

De acordo com o secretário de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, o projeto da intervenção foi idealizado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e Semob, com o objetivo de adequar a mobilidade da região da Avenida Tancredo Neves após a finalização das obras do BRT.

“No planejamento operacional do BRT existem linhas circulares expandidas que passam pela Avenida Tancredo Neves, e, para que o local pudesse suportar a nova dinâmica de fluxo, foi necessário repensar toda a região”, explica. Para isso, foi planejada a construção do viaduto na Avenida ACM sentido Acesso Norte, o mergulho na Avenida Tancredo Neves, o novo pontilhão sobre o Rio Camarajibe e a duplicação da Rua Marcos Freire, em frente à Tend Tudo.

O diretor de Trânsito da Transalvador, Marcelo Correa, afirmou que foram percebidos então os principais pontos de congestionamento e, para solucionar esta demanda, optou-se pela ligação subterrânea de aproximadamente 200 metros. Neste momento, segundo Correa, a obra está no seu estado mais crítico, com a Avenida Magalhães Neto com uma faixa de pista no sentido Sarah e com uma faixa no sentido orla, com opção de uso da via marginal. A situação deve melhorar a partir de agosto, acredita.

“Com o aumento da fluidez, veremos uma diminuição de estresse para a população, o transporte público será beneficiado e, também, vai melhorar as condições viárias para o pedestre com a ampliação das passarelas”, finalizou.