Obras de drenagem e pavimentação são concluídas em localidade de Pirajá

Obras de drenagem e pavimentação foram feitas na Rua Lídia dos Santos, na localidade de Sapolândia, em Pirajá. Além disso, houve recuperação de escadarias no local. As invervenções eram pedidos antigos da população do local, que sofria com problemas por conta dos alagamentos em dia de chuva. A obra de drenagem e pavimentação teve custo de R$ 610 mil, segundo a prefeitura de Salvador.

O prefeito Bruno Reis fez a entrega das melhorias em solenidade simbólica nesta quinta-feira (10), ao lado da vice-prefeita Ana Paula Matos e do subsecretário da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Lázaro Jezler.

O piso em concreto foi implantado em área de 900m², que antes vivia enlameada em dias de chuva. “Essa é uma obra importantíssima que mudou a realidade de toda essa comunidade. Ainda na época de vice-prefeito, os moradores me chamavam atenção da necessidade da cobertura do canal da Sapolândia onde, no período da chuva, a água alagava as casas das pessoas, que também tinham que conviver com esgoto a céu aberto, com ratos e baratas, sem a mínima dignidade e com a saúde sendo exposta”, disse o prefeito.

Bruno destacou a importância do sistema de drenagem, para dar vazão ao volume nos dias chuvosos. "Portanto, com essa intervenção que está sendo entregue hoje resolvemos em definitivo os problemas de alagamentos que existiam”, diz.

Os serviços de urbanização na localidade também envolveram a criação de uma área de lazer para as crianças, com uma miniquadra sendo implantada. Além disso, uma escadaria, com 110 metros, foi recuperada, ao custo de R$146 mil.