Obras de grande valor artístico e histórico da Casa Pia São Joaquim serão restauradas

(Divulgação)

João Gomes está à frente da Casa Pia Órfãos de São Joaquim

Seis telas de grande relevância histórica e artística que pertencem ao acervo da Casa Pia de São Joaquim e que estavam em mau estado de conservação, serão restauradas e devolvidas aos salões do prédio da instituição que tem mais de dois séculos de história. Dentre as peças está um retrato em óleo sobre tela, de Dom Pedro II, de autor desconhecido, datado do século 19 e tombado pelo patrimônio nacional. As peças serão reformadas pelo especialista José Dirson Argolo que calcula concluir o trabalho de recuperação das obras até o começo do segundo semestre.

Roteiro turístico

De acordo com João Gomes, diretor geral da instituição, o projeto dos restauros foi contemplado pelo Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. "Nossa meta, através de projetos como esse, é reinserir o espaço histórico da Casa Pia no roteiro turístico da cidade ", planeja o diretor geral, João Gomes.

(Divulgação)

Arthur Gallas (com a mulher Mônica) volta a ocupar alto posto na Polícia Civil

Novo posto

Arthur Gallas é o novo diretor do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter) na Bahia. O delegado de carreira, que já comandou a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), tem passagens por outras áreas da Polícia Civil e cursos de formação e aperfeiçoamentos em vários países, incluindo Israel.

(Divulgação)

Margareth Menezes preside a Fábrica Cultural

Expansão

A marca Artesanato da Bahia, hoje administrada pela Fabrica Cultural - entidade presidida pela cantora Margareth Menezese, em parceria com o Governo do Estado, através da Setre - vai abrir sua segunda loja, no próximo mês de março, no Salvador Shopping. A nova unidade, que vai funcionar no segundo piso do mall, onde foi a loja da Cantão será, ao contrario da matriz do Porto da Barra que tem como foco principal o atendimento aos turistas, vai investir em produtos mais elaborados voltados para o mercado de arquitetura e decoração.

Farra virtual

Este ano, o tradicional Carnaval de Maragogipe, famoso por suas máscaras e fantasias, vai acontecer de forma virtual. O start para a festa será dado nesta sexta-feira (12) com uma intensa programação online que inclui Grito do Carnaval, Concurso do Rei Momo e Rainha e lives musicais, além de Oficinas de máscaras, promovidas pela artesã Rita de Cássia Bispo. Quem quiser saber mais pode acessar www.carnavalmaragojipe.com.br.



Medicina em Patamares

A Universidade Dom Pedro (Unidompedro) vai começar a operar o Campus Patamares – Medicina e Saúde no próximo mês de março com a oferta de cursos da área de saúde: Medicina, Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e Psicologia.

(Divulgação)

Jean Jereissati, Ceo da Ambev, já doou álcool em gel para hospitais

Show de solidariedade

A Ambev está dando um show de responsabilidade social nesta pandemia. A companhia de bebidas vai brindar os ambulantes que não terão trabalho neste Carnaval com um auxílio financeiro para diminuir o impacto da suspensão da festa. A expectativa é ajudar cerca de 20 mil trabalhadores em todo o Brasil com um auxílio individual de até R$ 255. Na semana passada, a empresa doou as cinco mil caixas térmicas que seriam usadas pelos ambulantes na folia para postos de saúde do Brasil inteiro para armazenar e transportar vacinas contra Covid-19.

(Divulgação)

Escritora baiana Jo Ramos

Letras

A escritora Jô Ramos participou da 5ª edição do prêmio Notable Brazilian Awards, em reconhecimento por seu trabalho com a literatura nacional. O evento, organizado pelo jornal Brazilian Times, que este ano aconteceu de forma virtual, é realizado anualmente, em Nova York, e tem se consolidado na agenda nacional homenageando brasileiros notáveis em diversas categorias.



Feriadinho

O cancelamento do longo feriado de carnaval provocou uma retração no mercado imobiliário por parte do turista de fora, mas por outro lado impulsionou o turismo doméstico. De acordo com Ivan Árias, da Rent Brasil, agência especializada em aluguel por temporada de imóveis de alto padrão no litoral norte, os baianos têm buscado alternativas seguras para fugir de Salvador no final de semana que seria o carnaval. “Com isso, as estadias ficaram mais curtas e o custo mais atraente”, afirma.