Obras de requalificação da Avenida São Cristóvão estão 50% concluídas

Já estão 50% concluídas as obras de macrodrenagem e pavimentação na região do bairro de São Cristóvão. As obras atingem mais de um quilômetro da avenida e mais 650m da 1ª Travessa 3 de maio.

As obras serão vistoriadas nesta quinta-feira (18) pelo prefeito ACM Neto. A intervenção tem como objetivo solucionar os transtornos em decorrência de alagamentos, buracos no asfalto e piso irregular.

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

Na Avenida São Cristóvão, foram realizados 85% dos trabalhos nas áreas dedicadas a drenagem e 20% dos serviços nas calçadas. No local, também foi iniciada a pavimentação dos pisos intertravados, que é um tipo de pavimento formado por blocos de concreto com intertravamento.

Já na 1ª Travessa 3 de maio, localizada na região, os serviços de drenagem, pavimentação e passeio estão em fase de conclusão. As três faixas de carros permanecem, cada uma com cerca de três metros.

Além disso também haverá a instalação de ciclovias na via central e iluminação de LED. O projeto determina a criação de mais dois canais que pretendem suprir às necessidades do lugar, evitando os constantes alagamentos nos períodos de chuvas, já que o sistema de macrodrenagem existente era antigo e considerado insuficiente para atender às demandas do local.

A ordem de serviço foi assinada em janeiro deste ano, com início imediato das obras e investimento superior a R$9,9 milhões. Com duração de 12 meses, a previsão de conclusão para entrega da obra é em janeiro de 2020.

A obra é uma realização da Prefeitura por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).