Obras do metrô deixam 43 localidades de Salvador sem água na segunda (31)

O abastecimento de água será interrompido em vários bairros de Salvador a partir das 8h da segunda-feira (31) por conta de um devio do trecho de adutora que passa sob a área das obras do metrô nas Granjas Rurais. Segundo a Embasa, a previsão é de que a intervenção seja concluída no início da tarde da terça-feira (1º).

As localidades afetadas serão: Arenoso, Arraial do Retiro, Barreiras, Boa Viagem, Boa Vista de São Caetano, Bom Juá, Bonfim, Cabula, Cabula VI, Calabetão, Calçada, Caminho de Areia, Capelinha, Curuzu, Doron, Engomadeira, Fazenda Grande do Retiro, IAPI, Jardim Cruzeiro, Jardim Santo Inácio, Liberdade, Lobato, Mangueira, Mares, Massaranduba, Mata Escura, Monte Serrat, Narandiba, Novo Horizonte, Pernambués, Pero Vaz, Resgate, Retiro, Ribeira, Roma, Saboeiro, Santa Luzia, Santa Mônica, São Caetano, São Gonçalo, Sussuarana, Tancredo Neves e Uruguai.

A empresa diz que assim que o serviço for concluído o fornecimento de água será retomado de modo gradativo. A previsão é de regularização plena em até 48 horas em todos os pontos.

Para minimizar os impactos dessa interrupção, os moradores das áreas citadas devem consumir moderadamente a água disponível no reservatório domiciliar, evitando desperdício e usos que possam ser adiados, orienta a Embasa.

Até que a prestação do abastecimento de água esteja totalmente normalizada, o fornecimento alternativo por carro-pipa pode ser solicitado pelos canais de atendimento ao cliente da Embasa: Agência Virtual (https://agenciavirtual.embasa.ba.gov.br), App Embasa e teleatendimento 0800 0555 195 - este último funciona com número de atendentes reduzido devido à pandemia. A Embasa destaca também que a prioridade de atendimento dos carros-pipa é para hospitais e postos de saúde.