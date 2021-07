Obras interditam trecho do Itaigara de sexta (2) a domingo (4)

O acesso à via marginal da Avenida ACM em frente ao Shopping Itaigara será interditado a partir da sexta-feira (2), por conta do avanço das obras do trecho 3 do BRT. O bloqueio será até o domingo (4). No período, o trânsito seguirá normal na via principal tanto no sentido Iguatemi como no sentido orla. O transporte público não será afetado.

A mudança vai atingir os condutores que tiverem como destino o centro de compras ou tiverem que seguir no sentido da Praça Ana Lúcia Magalhães. Nesse caso, eles deverão entrar na rua Almeida Garret, via à direita que fica antes do Bradesco. Depois, devem seguir pelas ruas Pacheco Filho e Silvio Valente, em frente à Escola Girassol, de onde poderão acessar o Shopping Itaigara ou entrar na Rua Anísio Teixeira e ir em direção à Praça Ana Lúcia Magalhães.

Agentes de trânsito e monitores de tráfego vão estar no local para orientar pedestres, motoristas e passageiros. A sinalização também deverá ser reforçada para informar as alterações.

(Foto: Divulgação)