Ocupação 'Ani é 10' entra na reta final na Casa do Benin

Lançado em julho, o primeiro romance do escritor Nelson Maca é tema da Ocupação 'Ani é 10: Textos e Imagens de Nelson Maca', que chega em sua última semana na Casa do Benin, com visitação de terça (22) a sábado (26), das 10h às 17h.

Inaugurada em novembro, durante a Festa Literária Internacional do Pelourinho – Flipelô, a ocupação contou com uma série de atividades, a partir do universo literário do autor e sempre explorando a relação entre a palavra e a imagem.

A mostra principal, no primeiro andar da Casa, reúne trechos, orelha, posfácio, capa e 15 ilustrações do livro Ani, Todos os Fela do Mundo, assinadas pelo premiado designer e ilustrador paulista Alexandre De Maio. Pelas mãos de Alexandre, o garoto nascido e criado no Engenho Velho de Brotas, que se torna um astro da música internacional, ganha cores, formas e muita vida.

As ilustrações são apresentadas em painéis de 50 cm X 70 cm, mostrando a iniciação de Ani nos caminhos da música sacra do candomblé e da música pop. Personagens como o mestre percussionista baiano Jorjão Bafafé, o dançarino Negrizu e os músicos Fela Kuti e James Brown fazem parte dos ensinamentos do garoto e estão em destaque na exposição.

“Como escritor e como editor, me preocupo sempre com o objeto livro. Seu projeto gráfico, incluindo diagramação e arte, é parte de algo mais amplo que a escrita verbal. Desde que me aventurei a publicar meus livros, sou bem assessorado pelos designers Welon Santos, Francisco Benevides e Andrew Cesar. Em Go Afrika e Ani, considero Francisco e De Maio coautores. Eles elevam livros físicos à categoria de objetos de arte”, afirma Maca.

Capa do livro Ani - Todos os Felas do Mundo (Foto: Divulgação)

A área externa do Casa do Benin recebe as mostras Go Afrika e Relatos da Guerra Preta ou Bahia Baixa Estação: a primeira está instalada na Tata Somba – moradia africana recriada pela arquiteta Lina Bo Bardi – e reproduz o libreto de poesia Go Afrika (Blackitude, 2019), com 20 impressões em tamanho 30cm x 40cm, unindo os textos e o trabalho de arte gráfica do designer Francisco Benevides, de Ilhéus.

E a segunda, que ocupa o pátio, traz fotos e ilustrações do livro de contos Relatos da Guerra Preta ou Bahia Baixa Estação (Blackitude, 2020), ilustrado por Francisco Benevides a partir do recorte e estilização de fotografias de Leo Ornelas.

Durante toda a semana, o autor estará na Casa do Benin, durante as tardes, para trocar ideias com os visitantes sobre seu trabalho. E os livros e reproduções das ilustrações da mostra serão vendidas com preços promocionais.

O romance

Em seu primeiro romance, o escritor Nelson Maca, 56 anos, leva para o universo da ficção elementos fundamentais em sua trajetória: a negritude, a educação e a música. Eles são a base do livro Ani: Todos os Felas do Mundo, lançado em julho pelo selo Blackitude, e ilustrado por Alexandre De Maio.

O romance conta a história do astro pop Ani Brown, nascido e criado dentro de um terreiro de candomblé no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, onde recebeu os fundamentos para sua vida e trajetória artística.