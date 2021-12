Ocupação de UTIs pediátricas em Salvador chega a 95%

Os leitos de UTI pediátricos em Salvador chegaram a 95% de ocupação - dos 20 disponíveis, 19 estão ocupados. Nesta quinta-feira (30), o prefeito Bruno Reis disse que vai ampliar a oferta de leitos e lembrou da importância da vacinação contra gripe para as crianças.

"A gente tem uma limitação de leitos pediátricos, sempre foi um problema. Até já anunciei que amanhã vamos restabelecer mais leitos. Não justifica você ter leitos abertos, como passamos um bom período, sem pessoas para serem atendidas. Efetivamente, vamos precisar avaliar necessidade de adotar medidas para ampliação dos leitos pediátricos", disse ele, explicando a oferta atual de leitos.

Segundo Bruno, a cidade vive um momento de "confusão" entre o surto de gripe e os casos de covid, o que exige atenção. "Está tendo agravamento por conta da gripe. Aí acaba tendo uma confusão entre gripe e covid. A gente espera que esse surto passe, que as mães levem as crianças para se vacinar. Para que a gente não tenha que ampliar ainda mais do que estamos a quantidade de leitos", acrescentou.

Bruno falou durante um evento no Palácio Thomé de Souza, para fazer um balanço do ano de 2021. Nos quase dois anos de pandemia, a prefeitura gastou R$1,345 bilhão com medidas e ações de apoio à população, sobretudo na saúde, área que recebeu a maior parte do montante investido (39,8 %), seguido pelas áreas da mobilidade (23,6%), educação (14,4%) e assistência social (11%).

"O dinheiro é um só, e se usamos para determinada área, estamos retirando de outras. Na área de saúde, saímos de 499 para 615 leitos hospitalares, investimos em gripários e tendas para ampliar a capacidade das tendas. Por conta da gripe, já reabrimos três gripários e outro será reaberto em breve. Devido à demanda reprimida estamos reabrindo ainda 15 novos leitos para gripe e 30 para covid", disse.

O balanço da vacinação mostra que Salvador já tem mais de 80% da população vacinada - foram 4,548 milhões de dose aplicadas, sendo 2,159 milhões de primeira dose, 1,938 milhões de segunda dose ou dose única e 450,7 mil com a dose de reforço. Foram disponibilizados 14 drive-thrus, 32 pontos fixos e 153 salas de vacinação para a estratégia, além da oferta do Vacina Express, com equipes volantes.