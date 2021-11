Ocupar para transformar: uma reflexão sobre o papel das pessoas negras na mídia

Nas novelas, nos jornais e também nos esportes. Pessoas negras usam desses espaços para ecoar sua voz na luta contra o preconceito racial que enfrentam durante a vida.

No universo esportivo, existem inúmeros casos de racismo, mas os atletas não se calam diante das injustiças sofridas. Tommie Smith e John Carlos, em 1968, por exemplo, fizeram valer do destaque no pódio para se manifestar contra o preconceito racial por meio de um gesto muito conhecido - o punho erguido, simbolo dos Panteras Negras.

Midiã Noelle (@midinoelle ) traz atletas que, assim como Tommie e John, não se calaram e enfrentaram o racismo ao longo de suas carreiras.

No dia 20 de novembro, o jornal Correio promove a 7ª edição do Afro Fashion Day que reunirá modelos no desfile com a passarela mais negra do Brasil. O filme do desfile será transmitido nas redes sociais @correio24horas

