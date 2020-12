Oeste da Bahia deverá ganhar polo sucroalcooleiro

João Leão (Foto: Eduardo Tito/GOV BA)

Com objetivo de tornar a Bahia autossuficiente na produção de etanol e açúcar, começa a sair do papel a ideia de criar um polo sucroalcooleiro no oeste do estado, nas cidades de Barra, Xique-Xique e Muquém do São Francisco. A primeira empresa a se instalar por lá será do grupo pernambucano Sergio Paranhos. A previsão é que essa indústria esteja funcionando em meados do ano que vem. Além disso, o polo deverá receber mais 10 indústrias até 2025.

"Além de levar desenvolvimento para a região, uma das mais pobres da Bahia, e gerar receita, o novo polo industrial deverá contribuir com a pauta de exportações do estado", afirma João Leão, vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico. Pelas redes sociais, ele também anunciou que, visitou o local, com uma comitiva de executivos da Bevap Bioenergia, empresa que assinou protocolo de intenções para investir na região.

A expectativa é que o novo polo industrial seja capaz de gerar 11% de receita do estado. Atualmente, a Bahia precisa adquirir 85% do etanol que utiliza de usinas instaladas em outros estados, principalmente São Paulo.

Às margens do Velho Chico

O ciúme cultivado entre Juazeiro e Petrolina, que guarda registro até em música de Caetano Veloso, talvez tenha amadurecido e resultado, finalmente, em colheitas mais frutíferas, que colocam a cidade baiana e a pernambucana em 1º e 2º lugares, respectivamente, no ranking das 100 melhores cidades brasileiras para fazer negócio, realizado pela Urban System. A análise, divulgada pela revista Exame, destaca que Juazeiro (assim como Petrolina, a vizinha e “rival”) descobriu há quatro décadas sua vocação para o agronegócio e se transformou em um bem-sucedido polo de fruticultura.

O crescimento da produtividade, o aumento das exportações e a média salarial dos trabalhadores, entre outros cinco indicadores analisados pela Urban System, colocaram Juazeiro no topo dos municípios mais atraentes para investimentos no agronegócio.

Com 218 mil habitantes, a cidade natal de gente ilustre como Ivete Sangalo, Daniel Alves e do saudoso João Gilberto registrou uma expansão de 56% na produção agrícola entre janeiro e agosto deste ano, comparado ao mesmo período de 2019, e um saldo positivo de 2.583 empregos. Este ano, a expectativa é que a exportação de frutas aumente cerca de 20%.

Consumo consciente

O modelo do negócio que consiste na divisão do espaço entre diversas marcas está se tornando cada vez mais uma tendência no país. Prova disso é que Salvador ganhará, nesta semana, a Amèlie Lab, que chega com a proposta de comercializar várias grifes. Localizada no Horto Florestal, a Amèlie abrirá as portas amanhã, focada no conceito de slow fashion, que prega o consumo consciente. A empresária Shirley Torres Requião, que comandará o espaço, aposta numa curadoria diferenciada para se destacar no mercado. “Meu principal objetivo é trazer peças atemporais e contemporâneas para mulheres de bom gosto”, promete.





Carol Magalhães e Luiz Eduardo (Foto: Divulgação)

Em família

Luiz Eduardo Magalhães Guinle completou 20 anos, ontem, durante jantar em família, em São Paulo. Da mãe, Carol Magalhães, ganhou homenagem nas redes sociais. “Meu maior amor, meu companheiro de viagens, de almoço e jantares em casa”, disse, na postagem. Luiz é bisneto de Antônio Carlos Magalhães (1927-2007).





Qualidade de vida

Estresse, ansiedade e todos os problemas que foram acentuados com a pandemia de coronavírus podem ser minimizados com a ajuda de terapias alternativas e pequenos atos durante o dia que podem restabelecer o bem-estar. Entre eles, o uso de florais alquímicos e óleos essenciais, por exemplo. Foi pensando nisso que a empresária Marina Besnosik desenvolveu a Materni Essence.

Especialista em óleos essenciais, Marina morou durante 8 anos em São Paulo e está de volta à Salvador. Por aqui, tem se dedicado a aromaterapia. “O meu propósito é muito maior que comercializar óleos essenciais. Quero ter a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, assim como essas gotinhas extraídas da natureza fizeram na minha e da minha família”, nos disse. Para saber mais, vale a pena conferir o Instagram @materniessence.





Panorama

- Além do tradicional jantar natalino do dia 24, o restaurante Fasano, localizado no Hotel Fasano, em Salvador, terá outra novidade para o período. Disponibilizará o serviço de Take Away, com pratos para serem saboreados em casa. O menu será assinado pelo chef Lomanto Oliveira e os pedidos deverão ser feitos até a próxima terça-feira.

- Quem também aderiu ao Take Away( para levar) foi o Chez Bernard. O restaurante terá um menu especial de ceia, elaborada pelo chef Laurent Rezette, para a celebração do Natal e do Réveillon. As encomendas podem ser feitas através dos telefones de contato do próprio restaurante.