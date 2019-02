Ofensiva automotiva da Amazon

A novata Rivian vai receber um aporte financeiro da Amazon para viabilizar a produção de uma picape e um SUV (Foto: Divulgação)

Depois de se destacar no Salão de Los Angeles, que aconteceu no final do ano passado, a Rivian chamou a atenção da Amazon. A nova fabricante de carros elétricos vai receber um investimento de US$ 700 milhões, o equivalente a R$ 2,6 milhões, da empresa de comércio eletrônico para o lançamento de dois modelos: a picape R1T e o SUV R1S. “Este investimento é um marco importante para a empresa e uma mudança para a mobilidade sustentável”, disse RJ Scaringe, fundador e CEO da Rivian. Os dois veículos têm quatro motores elétricos que juntos entregam até 407 cv de potência na configuração inicial e que podem chegar aos 764 cv na configuração mais forte. Os veículos usam uma plataforma modular e serão produzidos na fábrica da Rivian em Normal, Illinois, e o início das entregas está previsto para o final de 2020. Com uma equipe de mais de 750 pessoas, a Rivian tem centros de desenvolvimento em Plymouth, em Michigan; San Jose e Irvine, na Califórnia e em Surrey, na Inglaterra. A fábrica em Illinois pertenceu anteriormente à Mitsubishi.

ESTRATÉGIA ALEMÃ

O BMW Group Brasil confirmou que projeta mais de 20 lançamentos das marcas BMW, Mini, BMW Motorrad para o país em 2019. Entre eles, o novo BMW Série 3, já em pré-venda e que chega ainda no primeiro semestre ao nosso mercado com tecnologias inovadoras – entre elas um inédito assistente pessoal inteligente, desenvolvido para comunicação em português do Brasil pela engenharia nacional da empresa em conjunto com o time global, sediado em Munique, na Alemanha. O BMW Z4 (foto) será outra novidade da marca alemã confirmada para o mercado nacional e terá seu lançamento ainda no primeiro semestre do ano. Outro destaque é o BMW X5, já em pré-venda para os clientes do Brasil. Visando ampliar as ofertas no mercado eletrificado do país, após lançar os plug-in híbridos Mini Cooper S E Countryman ALL4 PHEV e o BMW 530e, a empresa confirma a chegada dos novos BMWi3 120 Ah, nas versões elétrica e com o extensor de autonomia, além do i8 Roadster este ano ao país.

NAS DUAS RODAS

A BMW Motorrad, divisão de motocicletas, terá seus lançamentos concentrados no final do ano. Dentre eles, as novas R 1250 GS, R 1250 GS Adventure e S 1000 RR. Para a fábrica na Zona Franca de Manaus, novas unidades serão introduzidas como a F 850 GS Adventure. “Será um ano de manete puxado e de alto giro”, afirma Alejandro Echeagaray, presidente da fábrica do BMW Group em Manaus (AM). “A estratégia de ter a única fábrica exclusiva para produção de motocicletas do BMW Group fora da Alemanha será vital para nossos negócios no país nos próximos anos”, reforça Alejandro.

PULSEIRA PODEROSA

Os proprietários do Creta na versão Prestige, equipada com sistema de partida do motor por botão, poderão ter acesso à Hyundai Key Band, item que até então só era encontrado na edição comemorativa 1 Million. O acessório desempenha as principais funções da smart key convencional, como destravar as portas, o porta-malas e dar partida no motor, ao mesmo tempo em que proporciona conectividade com smartphone por meio de aplicativo, disponível para Android e IOS. Com tela sensível ao toque, a pulseira funciona como relógio, contador de passos e calorias, medidor de distância percorrida, e, ainda, exibe notificações do celular em seu visor, indicando, por exemplo, quando há chamadas de voz e alarmes. A Hyundai Key Band tem um ano de garantia e é carregada por meio de cabo USB que a acompanha. Seu preço sugerido é de R$ 999,52.

A FORÇA DE CAMAÇARI

Dos 205.917 automóveis e comerciais leves da Ford que foram emplacados no mercado nacional em 2018, 176.810 saíram da fábrica baiana. No total, a unidade da Ford em Camaçari produziu, ano passado, 231.213 veículos. Ou seja, 54.403 unidades foram exportadas.

INTERVALO

Por causa do Carnaval, o AUTOS não vai circular na próxima semana. Este suplemento voltará a circular no dia 9 de março.