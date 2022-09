Oficina ministrada pela Nós Macramê prepara profissionais para o mercado de trabalho

Quem tem algum conhecimento da técnica de macramê e está em busca de aperfeiçoamento vai poder se inscrever gratuitamente na oficina Atando os Nós, que será ministrada pelo casal de artistas Cássio Caiazzo e Erick Simões, do dia 12 a 16, das 9h às 13h, no Iaô Espaço de Criação, na Ribeira. As inscrições vão até sábado (10) e podem ser feitas através do perfil da marca no Instagram.

Voltada para pessoas com nível intermediário, a atividade é uma estratégia de formação e qualificação de mão de obra em macramê para quem busca atuar nas áreas de moda e decoração. “Fizemos um primeiro ciclo, para iniciantes, no qual as alunas tiveram acesso à história do macramê, aprenderam a fazer os nós básicos. A partir deles, propomos a confecção individual de um painel. Cada uma recebeu dois espelhos e ficou livre para fazer a composição de cores. E o resultado do primeiro ciclo ficou com cada uma”, explica Cássio.

Este segundo ciclo tem foco em quem tem um conhecimento intermediário do macramê porque terá como exercício a criação e confecção de duas instalações. As obras ficarão expostas no Mercado Iaô. A oficina é realizada em parceria com a Fábrica Cultural e tem apoio da Bocazul e Kita.

A Nós Macramê foi criada por Cássio Caiazzo e Erick Simões durante o período da pandemia da Covid-19 como alternativa de renda.

“Ao entendermos nossa potência de trabalho com a técnica, buscamos meios de qualificar esse negócio. Encontrar pessoas preparadas é muito difícil, mas com as oficinas, esperamos ter um time pronto para podermos expandir a empresa para novos e maiores desafios”, acredita o empresário.

Através da Nós Macramê, Cássio Caiazzo e Erick Simões integram o time de marcas que participam do Afro Fashion Day desde seu primeiro ano, em 2015. O evento de moda, que a cada edição se reinventa, é um projeto realizado pelo Jornal CORREIO em novembro, mês da Consciência Negra, e une o empreendedorismo de designers baianos com o profissionalismo de modelos pretos em um desfile exclusivo.