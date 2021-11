Oficinas de jardinagem 'Se Plante' acontecem neste fim de semana

Neste sábado (20) e domingo (21) acontecem as primeiras oficinas presenciais da coluna Se Plante, com a nossa colunista Briza Menezes dando dicas preciosas sobre o cultivo de orquídeas em apartamentos e como ter uma horta orgânica de ervas e temperos em casa.

As atividades integram o Passeio da Catarina, feira agroecológica e cultural da Igreja de Nossa Senhora da Graça. O acesso à cada oficina será no valor de R$ 10,00, integralmente revertidos para uma rifa solidária que está sendo organizada no perfil de @brizamenezes, com apoio institucional do @correio24horas. Participe!!!

Horário das oficinas:

Sábado (20/11)

9h30 - Orquídeas em Apartamento

14h30 - Horta Orgânica (ervas e temperos)

Domingo (21/11)

9h30 - Horta Orgânica (ervas e temperos)

14h30 - Orquídeas em Apartamento

Serviço:

Passeio da Catarina - Feira Agroecológica e Cultural

Sábado: 10h às 20h

Domingo: 8h às 20h

Complexo Cultural da Igreja de Nossa Senhora da Graça

Av. Princesa Leopoldina, 133, Largo da Graça

Mais informações: @passeiodacatarina