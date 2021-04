Oito dias após anunciar volta, Mayra Cardi termina de novo com Arthur Aguiar

A influencer Mayra Cardi anunciou nesta terça-feira (13) que terminou novamente o relacionamento com Arthur Aguiar, apenas oito dias depois dos dois tornarem público que tinham reatado. O ex-casal tem uma filha, a pequena Sophia, de 2 anos.

"Essa live é mais difícil que vou fazer. Vou abrir mão de todos os meus segredos, das minhas dores, vou deixas nas mãos de Deus o que ele quer e o propósito que ele quer pra minha vida e vem sinalizando toda essa semana. Estava muito em dúvida se deveria fazer o que meu coração estava mandando", disse Mayra, em ao vivo no Instagram.

Os dois terminaram o casamento no ano passado, depois que Mayra descobriu várias traições de Arthur. Na época, ela disse que vivia um relacionamento abusivo.

Mayra contou que reatou porque Arthur tinha mudado muito, mas não para reconquistá-la. "Ele se transformou porque ele quis. Eu já tinha desistido dele e ele se transformou (...). Depois de ouvir todas as histórias sobre relacionamentos abusivos, eu fiquei pensando... Será que eu confio na minha percepção?", disse.

Ela elogiou o ex, dizendo que ainda o ama, mas que agora é o momento de deixá-lo livre. "Ele não é um abusador, ausente. Hoje ele é um cara que me orgulho muito '(...). Mas eu não confio na minha percepção sobre ele. Talvez ele possa ser o parceiro perfeito, ter os filhos que ele deseja ter, com outra mulher. Essa vida não vai ser comigo. Eu ainda o amo, mas hoje estou preenchida de Deus. Quero me curar de tudo que aconteceu. [...] "Para que o Arthur não seja apedrejado (...), para que eu não seja a minha própria inimiga, me julgando diariamente (...). Eu estou o deixando livre. Eu estou bem", garantiu.

Mayra agradeceu o apoio dos fãs neste momento. Também disse que algumas mensagens que recebeu fizeram com que "Obrigada por jogarem na minha cara coisas que eu não estava vendo. Podia ser sim que eu estivesse voltando para esse ciclo (de um relacionamento abusivo) sem perceber", disse. "A gente tinha uma relação péssima, a gente nem se olhava na cara. Imagina que feio isso para a minha filha? Agora a gente se dá muito bem. Acredito que agora a gente não possa ser amigos, mas futuramente podemos ser", considera.

Arthur publicou um trecho de um texto depois do anúncio de Mayra. "Quando a última cena da minha vida passou, diante de nós, olhei pra trás, para as pegadas na areia e notei que, muitas vezes, no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos de viver", diz parte do texto. "Faça o que for da sua vontade, pois não consigo mais caminhar sozinho", postou.