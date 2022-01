Olavo de Carvalho cancela aulas por estar com covid-19

A equipe do escritor Olavo de Carvalho, 74, anunciou na noite do sábado, 15, que ele foi diagnosticado com covid-19. A informação foi publicada em seu grupo oficial da rede social Telegram, que conta com 68 mil inscritos.

"O professor foi diagnosticado com covid e já se recupera. Esperamos que tudo se normalize, em breve", diz o comunicado.

A mensagem também anunciava o cancelamento de aulas do curso oferecido pelo "guru do bolsonarismo".

Entre julho e agosto do ano passado, Carvalho foi internado três vezes no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor).

Ele é cardiopata e, nesse período, foi submetido a diversos tratamentos, uma cirurgia na bexiga e um cateterismo de emergência.

Em abril do mesmo ano, o escritor foi internado nos Estados Unidos, onde mora desde 2005, para tratar de problemas respiratórios.