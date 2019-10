'Óleo misterioso' chega à Praia do Forte, no Litoral Norte baiano; veja vídeo

O óleo que atingiu as praias da Bahia nos últimos dias chegou, nesta terça-feira (8), a dois dos principais pontos turísticos do Litoral Norte do estado: a Praia do Forte e a Praia de Santo Antônio, ambas no município de Mata de São João. O material – identificado pela Petrobras como petróleo cru – se espalhou por toda a costa do Nordeste, desde o início de setembro.

Até a última segunda-feira (7), na Bahia, apenas três cidades tinham sido afetadas: Conde, Esplanada e Jandaíra. No fim da manhã desta terça-feira, porém, membros do Projeto Tamar identificaram o óleo na Praia do Forte.

“Por volta de 10h30, encontramos pequenas pelotas de óleo lá. É pequeno, mas tem. Isso está sendo mudado a cada momento. Hoje de manhã, não tinha nada. Quando fomos de novo, já tinha mudado”, afirmou o engenheiro de pesca do Projeto Tamar, César Coelho.

De acordo com ele, porém, ainda não foi necessário mudar a rotina de soltura dos filhotes de tartaruga na Bahia, já que as manchas ainda são muito pequenas. Na segunda-feira, o CORREIO mostrou que o projeto tinha decidido suspender a soltura dos filhotes em estados como Sergipe, que concentra a maioria dos ninhos.

O período de desova vai de setembro ao início do próximo ano. Em geral, os filhotes nascem até abril, porque os ovos levam de 45 a 60 dias para eclodirem. Na Bahia, em todo o ano passado, foram registrados oito mil ninhos.

A coordenadora de licenciamento e fiscalização ambiental da prefeitura de Mata de São João, Yuka Fujiki, informou que as manchas foram encontradas nos dois pontos após a subida da maré. Segundo ela, na Praia do Forte, a maioria das manchas foi encontrada após a região onde fica o Tamar, já nas proximidades da Praia do Lorde.

Devido à situação em toda a região Nordeste, a prefeitura acionou o Ibama e o Inema. “A orientação é aguardar a chegada deles porque, antes de retirar (o material), é necessário fazer um protocolo de recolhimento estabelecido pela Petrobras. Ainda são pontos bem diminutos, mas infelizmente, existe essa triste realidade”, lamentou.

Envenenamento

As primeiras manchas do óleo começaram a aparecer no início de setembro, em Pernambuco. No entanto, em poucos dias, a mancha se espalhou nos outros estados - o último foi justamente a Bahia. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), não há registro de casos de atendimento nas unidades de saúde devido ao contato com a substância. Mesmo assim, o manuseio não é recomendado por especialistas – o ideal é usar luvas.

De acordo com o professor Francisco Kelmo, diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), quem se alimentar de peixes e mariscos que ingeriram o óleo corre riscos de envenenamento – desde uma reação alérgica até algo mais grave.

Se for alguém que tem uma pele muito sensível, o simples contato pode desencadear uma alergia na pele.

“O problema é que, quando você entra na água, pode engolir ou respirar. O petróleo cru é de difícil digestão. Uma vez dentro do organismo, ele começa a se partir, se fragmentar. Embora não seja digerido, o acúmulo nos tecidos pode causar algum problema”, diz Kelmo.

As consequências podem variar de pessoa para pessoa, além da quantidade do material. “Por isso, a recomendação é geral: não pegue e não se alimente de mariscos e peixes que tiveram contato com o óleo”, reforça.

Quatro pesquisadores do Instituto de Biologia da Ufba devem viajar, nesta quarta-feira (9), até os municípios baianos afetados pelas manchas de petróleo para auxiliar o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nas investigações do problema.

Mistério

A origem da substância ainda é um mistério. Procurado pelo CORREIO, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), divulgou o mesmo balanço divulgado no domingo (6). No documento, o órgão informa que o óleo é petróleo cru e já foi encontrado em 132 localidades, em 61 municípios da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Até agora, 11 tartarugas adultas e uma ave foram localizadas machucadas ou mortas por conta do contato com a substância.

O Ibama afirmou também que vem estabelecendo uma série de ações com o objetivo de investigar o despejo do petróleo e que requisitou apoio da Petrobras para atuar na remoção da substância.

Já a Marinha informou abriu um inquérito administrativo para apurar a situação. Em todo o Nordeste, 1583 militares, cinco navios, uma aeronave, além de embarcações e viaturas pertencentes às diversas Capitanias dos Portos, Delegacias e Agências, têm atuado na operação.

Todo o material coletado pela Marinha está sendo analisado pelo setor de Geoquímica Ambiental do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. Assim como o Ibama, a Marinha também destacou que trata-se de petróleo cru.

"Para a elucidação dessa ocorrência inédita, que atinge grande parte de nosso litoral, a Diretoria de Portos e Costas conduz um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN). Nesse processo, são analisados os dados do tráfego marítimo na área, as informações de patrulha de navios e aeronaves da MB, simulações computacionais sobre as influências de corrente no Atlântico Sul e análise dos perfis químicos dos resíduos coletados", informou a corporação.

Ainda de acordo com a Marinha, todas as medidas estão sendo adotadas em parceria com o Ibama, ICMBio, Polícia Federal, ANP, Petrobras e Força Aérea Brasileira, além de entidades governamentais e privadas dos estados e municípios afetados.