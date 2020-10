Olho na defesa: Leão não escapa ileso de sofrer gol há 10 jogos

A fase do Vitória segue complicada. Já são cinco jogos sem saber o que é ganhar na Série B, somando três derrotas e dois empates. A sequência de resultados negativos fez a equipe cair na tabela e, consequentemente, se afastar do topo. Após 16 rodadas, o Leão se vê na 13ª colocação, com 19 pontos, a oito do G4. A 17ª rodada começou na terça-feira (20) e o clube não perdeu posição.

Para ser mais competitivo e pleitear uma vaga na primeira divisão, obviamente é preciso voltar a ganhar. E, para isso, é bom ficar de olho no setor defensivo. Afinal, o rubro-negro tem um número de gols sofridos maior do que de partidas realizadas: levou 18 gols em 16 duelos. Média de 1,12 por confronto.

O sinal vermelho se acende ainda mais quando são observados os placares dos 10 últimos duelos. Desde o término da 6ª rodada, o Vitória não escapa ileso no marcador. A última vez que o Leão não foi vazado aconteceu no dia 29 de agosto. Foi no triunfo de 1x0 contra o Paraná, no Barradão.

Desde então, a equipe acumula 13 gols sofridos em 10 jogos. Destes, cinco foram nos últimos três confrontos, nas derrotas para América-MG e Avaí, por 2x1, ambas em casa, e no 1x1 com a Chapecoense, em Santa Catarina. Esses resultados somam-se às perdas para Confiança, Cruzeiro e CSA, todas por 1x0; aos empates com Juventude e Operário, por 1x1; e até a duas vitórias, sobre Cuiabá, por 4x2, e Oeste, por 3x1.

O duelo contra o Paraná não foi o único que o Leão não foi vazado. Aliás, até ali, na 6ª rodada, a meta rubro-negra já tinha escapado ilesa em outras três oportunidades. Começou com o 1x0 sobre o Sampaio Corrêa, por 1x0, no Barradão. E, então, vieram dois 0x0: com Figueirense, no Orlando Scarpelli, pela segunda rodada, e com Náutico, em casa, em seu 4º compromisso na Série B.

Gabriel Furtado e João Victor formavam a dupla de zaga nas duas primeiras partidas. Contra o Náutico e o Paraná, o experiente Maurício Ramos assumiu a titularidade ao lado do camisa 28. Contra o tricolor paranaense, porém, ele foi substituído no intervalo, por lesão muscular, e, em seu lugar, entrou Wallace. Em todos os duelos, o gol foi defendido por Ronaldo.

Foco no futuro

O Vitória agora se prepara para encarar o Guarani, amanhã, às 21h30, no Barradão. O rival tem 17 pontos, dois a menos que o Leão, e iniciou a 17ª rodada em 15º, mas caiu para 16º por causa da vitória do Náutico sobre o Oeste. Assim como no jogo anterior (empate com a Chapecoense), João Victor e Maurício Ramos devem ser os titulares da zaga, já que Wallace está no departamento médico, por lesão na coxa esquerda.

Para o camisa 4, a partida será uma ótima oportunidade para engatar uma série de triunfos.

"Um time como o Vitória, almejando buscar o G4, tem que ter uma sequência de vitórias. Esperamos contra o Guarani fazer nosso melhor e voltar a ter nossa força dentro de casa. A gente sempre está se cobrando, jogadores, treinadores, comissão. Nossa confiança dentro de casa, voltar a ser forte. Demonstramos isso fora, contra a Chapecoense. Que possamos engatar uma sequência e que o time que venha aqui possa ver a força do Vitória", disse Maurício Ramos.

Além de Wallace, estão no departamento médico o meia Fernando Neto, também com lesão na posterior da coxa esquerda; e o meia Gerson Magrão, com suspeita de fratura na costela. Neste último caso, os médicos aguardam o laudo do exame para o diagnóstico.